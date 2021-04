Močno zdesetkani Celjani brez moči proti razpoloženim Parižanom

Močno zdesetkani celjski rokometaši na današnjem prvem dvoboj osmine finala najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini niso bili konkurenčni razvpitim Parižanom. V odsotnosti Vida Poteka, Tilna Kodrina, Filipa Ivića, Jana Grebenca, Tadeja Kljuna in Tobiasa Cvetka so doživeli že deveti poraz v nizu proti francoskemu prvaku, ki bo povratno tekmo čez teden dni v svoji dvorani Pierre de Coubertin začel s 13 goli prednosti.

S poškodbami obremenjeni Celjani so po poldrugi minuti igre ostali še brez nosilca igre Josipa Šarca, ki je v bolečinah obležal na tleh ter nato ob pomoči zdravniškega osebja zapustil dvorano Zlatorog. Po tem nesrečnem dogodku hrvaškega zunanjega igralca je njihova igra povsem razpadla, vse to pa so izkušeni in z vsemi žavbami namazani Parižani nemudoma izkoristili ter gostitelje že v zgodnjem delu dvoboja pahnili v silno neugoden položaj.

Celjski strateg Tomaž Ocvirkje že v sedmi minuti po zaostanku 2:6 zahteval prvo minuto odmora, njegovi varovanci pa tudi v nadaljevanju niso bili kos rokometnim milijonarjem iz francoske prestolnice, ki so uveljavili vse svoje prednosti v centimetrih in kilogramih ter širokim repertoarjem znanja na taktičnem področju zelo hitro razrešili vse dvome o končnemu razpletu dvoboja. Slovenski prvaki so že po dvajsetih minutah igre zastajali za osem golov (8:16), do konca polčasa pa je primanjkljaj narasel že na deset zadetkov (10:20 in 11:21).