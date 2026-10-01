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Drugi športi

Naziv GOAT delno zacelil rezultatsko rano

Ljubljana, 01. 10. 2026 13.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Tine Urnaut

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance in ljubljanskega ACH Volleyja odšteva dneve do vrnitve na igrišče. Kmalu naj bi odvrgel bergle, začel z lažjimi treningi in znova navduševal na igrišču. Nekaj, česar si je želel tudi v Milanu, a zaradi poškodbe plantarne fascie to ni bilo mogoče.

Tine Urnaut je poln optimizma vstopil v reprezentančno poletje, razmišljal o vsakem naslednjem treningu, naslednji tekmi. Želel si je, da bi skupaj s kolegi v dresih s slovenskim grbom navduševali, kjerkoli se bodo pojavili in to jim je v dobršnji meri tudi uspevalo. Najprej v Ligi narodov, kjer je izbrana vrsta sploh prvič v zgodovini osvojila 3. mesto, sledilo pa je evropsko prvenstvo, kamor so odpotovali z jasno izraženim ciljem po osvojitvi medalje.

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Bron jim je spolzel iz rok v dvoboju s Finci. Ena od tekem, ki jih je moral reprezentančni sprejemalec, od evropskega prvenstva 2026 pa tudi najučinkovitejši posameznik v zgodovini evropskih prvenstev, izpustiti. Poškodba v dvoboju s Čehi je pomenila konec turnirja v Italiji zanj, danes za hojo š vedno uporablja bergle in odšteva dneve do vrnitve na teren. Zgodilo naj bi se kmalu, do takrat pa mora paziti, da se stanje stopala desne noge ne poslabša.

Neučakanost je prisotna, a to predvsem zaradi dejstva, da si želi, da bi skupaj s soigralci pri ACH Volleyju nadgradili minulo sezono, ki so jo začeli v kvalifikacijah Lige prvakov, nadaljevali med evropsko odbojkarsko elito, zaključili pa v polfinalu pokala CEV, ko jih je izločil kasnejši prvak Piacenza. V posebnem pogovoru za našo televizijo je spregovoril o reprezentančnem poletju, poškodbi, nazivu najučinkovitejšega posameznika v zgodovini evropskih prvenstev in še čem. Več pa v športnem delu oddaje 24ur.

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