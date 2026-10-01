Naziv GOAT delno zacelil rezultatsko rano

Tine Urnaut je poln optimizma vstopil v reprezentančno poletje, razmišljal o vsakem naslednjem treningu, naslednji tekmi. Želel si je, da bi skupaj s kolegi v dresih s slovenskim grbom navduševali, kjerkoli se bodo pojavili in to jim je v dobršnji meri tudi uspevalo. Najprej v Ligi narodov, kjer je izbrana vrsta sploh prvič v zgodovini osvojila 3. mesto, sledilo pa je evropsko prvenstvo, kamor so odpotovali z jasno izraženim ciljem po osvojitvi medalje.

Bron jim je spolzel iz rok v dvoboju s Finci. Ena od tekem, ki jih je moral reprezentančni sprejemalec, od evropskega prvenstva 2026 pa tudi najučinkovitejši posameznik v zgodovini evropskih prvenstev, izpustiti. Poškodba v dvoboju s Čehi je pomenila konec turnirja v Italiji zanj, danes za hojo š vedno uporablja bergle in odšteva dneve do vrnitve na teren. Zgodilo naj bi se kmalu, do takrat pa mora paziti, da se stanje stopala desne noge ne poslabša.