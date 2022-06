Mohorič bo petim otrokom s cerebralno paralizo podaril prilagojena kolesa

Kot so pojasnili v Zdravstvenem domu Kranj, gre pri kolesarjenju za novo prakso pomoči otrokom, ki imajo motnjo drže in gibanja, marsikdo ne hodi, vsi pa se lahko premikajo s kolesom. Za vse je premikanje s kolesom skoraj edina oblika ohranjanja vitalne kondicije. Vendar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije med pripomočki omogoča le dobavo trokolesa, ki pa je uporaben samo v poletnih mesecih. Otroci s tovrstnimi motnjami zato v preostalih letnih časih izgubljajo poleti pridobljeno in dragoceno fizično moč. Fizioterapevtki v Zdravstvenem domu Kranj Urški Bizjan se je porodila ideja, da bi gibalno oviranim otrokom, ki jim mišična moč in kondicija preko zime močno opešata, omogočili gibanje na ustrezno prilagojenih sobnih kolesih. Vendar je za starše takšen nakup, ki znaša najmanj 1500 evrov, predrag in si ga marsikdo ne more privoščiti.

"Matej Mohorič je velikodušno ponudil donacijo 10.000 evrov za otroke in ob tem smo združili njegovo ponudbo in Urškino idejo," so pojasnili v kranjskem zdravstvenem domu. Tako bo pet otrok, starih od devet do 13 let, prejelo prilagojena sobna kolesa, ki so jih s pomočjo serviserjev opremili z drugačnimi sedeži in drugimi individualnimi posebnostmi. "V smislu pobude, ki je prišla iz zdravstvene institucije, gre najverjetneje za prvi primer takšne prilagoditve sobnih koles pri nas," so ocenili v zdravstvenem domu in dodali, da sistemska rešitev na ravni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne obstaja, bo pa morda ta primer prispeval k spremembi.

Trokolo, ki so ga kupili s pomočjo Mohoričeve donacije, pa bo prejel 25-letnik, ki kljub bolezni prekolesari toliko, da nujno potrebuje novo trokolo, namenjeno uporabnikom s težje zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi.