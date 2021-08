Mohorič drugi na dirki po Poljski

Matej Mohorič je na letošnji 78. izdaji dirke po Poljski izkoristil traso, ki mu je bila pisana na kožo, in dosegel enega večjih uspehov na dirkah svetovne serije. Edino večdnevno dirko svetovne serije je sicer dobil pred tremi leti, ko je bil najboljši na BinckBank Touru.

Do skupne zmage mu je tokrat na Poljskem zmanjkalo 20 sekund. Za sabo je pustil tudi domačega aduta Michala Kwiatkowskega (Ineos Grenadiers), ki je v skupnem seštevku zaostal 27 sekund. Šestindvajsetletnik iz Podblice, sicer tudi slovenski državni prvak v cestni vožnji, je bil vseskozi pri vrhu. V prvi etapi je bil deveti, v zahtevni drugi, četrti in peti etapi pa je nanizal tretje, drugo in še enkrat drugo mesto. S tem se mu je na Poljskem za las izmaknila 15. zmaga v profesionalni karieri.