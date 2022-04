Evenepoel po silovitem napadu in samostojni vožnji do prvega spomenika

Najvišje je s 37. mestom in 5:03 minute zaostanka posegel Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki ni imel dovolj močnih nog, da bi sledil najboljšim v zaključku razgibane trase v Ardenih. Drugi Slovenec Jan Polanc (UAE Team Emirates) je bil 57. s 7:35 minute zaostanka. " Dirka je bila kar specifična zaradi vetra v prsi v drugi polovici. V prvem delu smo bili v karavani zelo hitri, v drugem pa nas je kar malo ustavilo. Potem se je zgodil množični padec in v glavnini smo bili precej zmedeni. Nismo vedeli, kdo vse je bil od naše ekipe udeležen v njem. Ko smo se vsi zbrali v ospredju, smo začeli narekovati ritem, da bi se izognili težavam ," je dirko sprva za Eurosport ocenil 27-letni Mohorič. " Nihče ni mogel slediti Remcu. Žrtvovali smo večino ekipe, z izjemo Dylana Teunsa in Jacka Haiga , če bi morda lahko priključila. Dylan je poskusil, a ni ustvaril razlike. Dali smo vse od sebe, nič si ne moremo očitati. Še vedno mislim, da lahko na dober dan zmagam v Liegeu. V zadnjih dveh letih sem bil visoko, četrti in deseti, tokrat pa nisem imel pravih nog. Poskušal sem po najboljših močeh pomagati ekipi, a sem bil zelo utrujen po številnih klasikah to pomlad. Zdaj se moram spočiti, preden začnem priprave na dirko po Franciji ," je še dodal Mohorič. Na dirki ni bilo obeh najboljših slovenskih kolesarjev zadnjih let. Pogačar je sredi tedna odpotoval v Slovenijo v znak podpore svoji zaročenki Urški Žigart , ki ji je umrla mati. Primož Roglič pa vse od dirke po Baskiji trpi za poškodbo kolena.

V boju za zmago je odločitev padla 29 km pred ciljem, ko je ob koncu vzpona na Redoute (2,0 km/8,6 %) Remco Evenepoel napadel in se otresel tekmecev. Hitro je prehitel še zadnje preostale ubežnike in imel pred zadnjim vzponom na Roche aux Faucons (1,3 km/10,5 %) okoli 40 sekund naskoka pred skupino favoritov. Nato je 22-letnik s samostojno vožnjo, kljub napadom v ozadju, obdržal prednost in se ob prvencu na tej prestižni preizkušnji podpisal pod prvo zmago na največjih enodnevnih kolesarskih dirkah (spomeniki). Skupno je bila to 26. zmaga za nekdanjega nogometaša ter člana kadetskih belgijskih reprezentanc. "To je bilo izjemno po zahtevnem dnevu v sedlu. Zaradi vetra v prsi je bilo vse skupaj še toliko težje, ampak vedel sem, da zaradi dolgega dne vsi trpimo. Zame je bil to mogoče celo najboljši dan na kolesu v karieri. Popoln dan za kaj takega," je po dirki organizatorjem razlagal Evenepoel. "V zadnjem letu in pol sem pošteno trpel, tako psihično kot fizično, letos pa sem končno postal bolj stabilen, se umiril in se približal tistemu najboljšemu Remcu, odkar sem začel v poklicnem kolesarstvu," je še dodal 22-letni zmagovalec.

Drugo mesto je presenetljivo pripadlo Hermansu (Intermarche-Wanty-Gobert), ki je v zasledovalni skupini v sprintu ukanil Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma) ter dva Kolumbijca, četrtega Daniela Martineza (Ineos Grenadiers) in petega Sergia Higuito (EF Education-EasyPost).

Dirko je zaznamoval tudi množični padec okoli 60 km pred ciljem. V njem jo je skupil dvakratni svetovni kolesarski prvak Francoz Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) in z bolečinami v hrbtu končal v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na tleh se je znašlo okoli 30 tekmovalcev, med njimi tudi Francoz Romain Bardet (Team DSM), Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) in Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

S koncem "stare dame", kot je vzdevek preizkušnje v belgijskih Ardenih, je končan spomladanski del največjih klasik. Zadnji od spomenikov bo na sporedu ob koncu sezone, ko bo na vrsti dirka po Lombardiji. Tam je lani slavil Tadej Pogačar.



Alaphilippe po padcu v bolnišnici

Dvakratni svetovni kolesarski prvak Francoz Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) je okrog 60 km pred ciljem dirke Liege–Bastogne–Liege grdo padel in končal v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoska agencija je pridobila informacije od Alaphilippove izbranke Marion Rousse, ki je sporočila, da je po množičnem padcu dvakratni svetovni prvak moral v bolnišnico. "Julian je v bolnišnici. Moral je odstopiti. Je pri zavesti, lahko premika noge, a čuti močne bolečine v hrbtu," je Roussejevo, sicer direktorico ženske različice dirke po Franciji, navajala AFP.

Na tleh so se 60 km pred ciljem znašli številni kolesarji, ki so na ozkem delu ceste padli pri veliki hitrosti. Udeleženih je bilo okoli 30 tekmovalcev, med njimi tudi Francoz Romain Bardet (Team DSM), Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) in Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Izidi, Liege - Bastogne - Liege (257,1 km):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 6:12:38

2. Quinten Hermans (Bel/Intermarche-Wanty-Gobert) + 0:48

3. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) isti čas

4. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers)

5. Sergio Higuita (Kol/Bora-Hansgrohe)

6. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Victorious)

7. Alejandro Valverde (Špa/Movistar)

8. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost)

9. Marc Hirschi (Švi/UAE Team Emirates)

10. Michael Woods (Kan/Israel-Premier Tech)

...

37. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 5:03

57. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 7:35