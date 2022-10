Mohorič tretji na predzadnji etapi, v skupnem seštevku drugi

Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji, bo očitno dobil tudi dirko po Hrvaški. V sobotni peti etapi od Opatije do Labina (154 km), ki je vsebovala kar šest kategoriziranih vzponov in še krajšega zaključnega, je še drugič na dirki pokoril konkurenco in ima pred zadnjo, ravninsko etapo osem sekund prednosti.

icon-expand Jonas Vingegaard na dirki po Hrvaški. FOTO: crorace.com Kolesar ekipe Jumbo-Visma ima tako prednost pred Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious), ki se je v težki etapi spet odlično držal. Z zaostankom dveh sekund je zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku pa se pomaknil za mesto naprej in je zdaj drugi. V etapi je bil poleg Vingegaarda od njega hitrejši še Britanec Oscar Onley, ki je na cilj prišel v času zmagovalca. Drugi Slovenci se niso izkazali. Gal Glivar, kolesar Adrie Mobila, je z zaostankom 13 minut in 26 sekund zasedel 50. mesto, njegovi kolegi iz ekipe in tudi konkurenti iz ekipe Ljubljana Gusto Santic pa so bili še slabši. Glivar je v skupnem seštevku na 33. mestu (+14:17). Dirka se bo v nedeljo končala z etapo od Velike Nedelje do Zagreba (158,5 km), zaradi ravninske etape pa ne pričakujejo večjih sprememb v skupni razvrstitvi.