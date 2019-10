Matej Mohorič končal v bolnici z zlomljenima rebroma

Do padca je prišlo v Zadru, ko so najhitrejši že končali sprint. Takrat se je za prečkanje ceste odločil zaenkrat neznani moški, ki naj bi bil po nekaterih informacijah del organizacijske ekipe, trk pa je bil pri visoki hitrosti neizbežen.

Mohorič se je zvijal v bolečinah, hitro so ga odpeljali v zadrsko bolnišnico, iz njegove ekipe Bahrain-Merida pa so sporočili, da je dirke zanj konec. Zlomil si je dve rebri na levi strani, pregled je pokazal tudi poškodbo pljuč in krvavenje in precej odrgnin in udarnin.

Po dveh etapah je bil Mohorič peti v skupnem seštevku. V današnji etapi je bil najhitrejši Romun Eduard Michael Grosu, ki je prevzel tudi skupno vodstvo. Najboljši Slovenec je bil na tretjem mestu Marko Kump, zmagovalec torkove etape je drugi skupno.