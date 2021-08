Mohorič po drugem mestu le še dve sekundi za vodilnim

V skupnem seštevku je Matej Mohorič zadržal drugo mesto in se povsem približal vodilnemu Portugalcu Joau Almeidi (Deceuninck-Quick-Step). Šestindvajsetletnik iz Podblice po novem za mladim Portugalcem, ki je bil danes četrti, zaostaja le še dve sekundi. Tretje mesto v seštevku še naprej zaseda Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Za Almeido zaostaja 14 sekund.

Danes torej večjih sprememb v skupnem seštevku ni bilo, tudi ubežnike pa je glavnina ves čas puščala na varni razdalji. Zadnje štiri v glavnini so ujeli v krožnem delu trase okoli Bielsko-Biale vsega nekaj kilometrov pred ciljem. V zaključnem delu, ki je potekal rahlo navzgor, so ritem narekovali člani Ineos Grenadiers za domačina Kwiatkowskega, Mohorič pa je bil ves čas blizu najboljših pozicij in se posledično izognil padcu večjega števila kolesarjev 1,5 km pred ciljem.

V zadnjih 600 m se je znova zgodil padec, ki je odnesel še nekaj kolesarjev, Mohorič pa je nato v zahtevnem sprintu po prebijanju iz ozadja zaostal le za Arndtom, in sicer za četrt sprednjega kolesa. Tretji je bil danes Italijan Stefano Oldani (Lotto Soudal). Mohorič na dirki po Poljski kolesari odlično. V prvi etapi je bil deveti, v tretji je končal kot tretji, v zadnjih dveh etapah pa je prikolesaril do drugega mesta.

Do konca sta ostali še dve etapi, odločilna pa bo bržčas sobotna, šesta, ko bo na vrsti vožnja na čas. Kolesarje čaka 19,1 km dolg ravninski kronometer v Katowicah. V zadnji, nedeljski etapi, ki bo povsem ravninska, ni pričakovati večjih sprememb.