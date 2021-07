Mohorič po drugi etapni zmagi na Touru: Ponosen sem na vso odrekanje

"Res sem presrečen, da mi je danes še enkrat več uspelo dokazati, da lahko zmagam tudi na etapi največje dirke na svetu. Ponosen sem na vso odrekanje, ki sem ga imel, da sem prišel do te ravni. Na vse treninge, na vse dneve, tedne oz. mesece, preživete stran od svoje družine oz. bližnjih. Mislim, da se vsi kolesarji na tem Touru trudimo, da smo najboljša verzija samega sebe," je v našo kamero razlagal zmagovalec 19. etape dirke po Franciji Matej Mohorič.

Ta je letos dopolnil svojo zbirko etapnih zmag: zmagama z Vuelte in Gira je dodal še dve zmagi na Touru, najbolj prestižni kolesarski dirki na svetu. "Res je to en lep dogodek, lepa dirka, tudi za tiste, ki nas spremljajo po televiziji. Tisto, kar se je zgodilo tri dni nazaj (racija v Mohoričevi ekipi Bahrain-Victorious, op. p.) ... mi nimamo kaj skrivati. Vsi se zelo trudimo. Okej, eni so pač malo bolj talentirani. Jaz nimam ravno takih pljuč in srca kot Tadej, še vseeno pa, kadar je potrebne več tehnike kakor moči v nogah, lahko tudi presenetim in danes mi je to uspelo. Presrečen sem," je še dodal 26-letni Gorenjec, za katerega je to bila že 14. zmaga med profesionalci.