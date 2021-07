Mohorič o Pogačarju: Pokazal je, da ima dve prestavi več od ostalih

Tadej Pogačar je do lanske zmage prišel na predzadnji dan, ko je konkurenco šokiral z izjemnim kronometrom na La Planche des Belles Filles, letos pa je potreboval osem etap, da je prvič prišel do skupnega vodstva. O rumeni majici, ki jo bo prvič nosil v nedeljski etapi, je dodal: "Fenomenalno je. Lani sem jo oblekel samo za en dan, Bilo je dovolj, a manjkal je pridih 'prave' rumene, ko v njej voziš več etap, tudi gorskih. Komaj čakam nadaljevanje, užival bom vsak dan."

V soboto je s pikčasto majico nastopal Matej Mohorič, zmagovalec petkove sedme etape. 26-letnik je tokrat zaostal za skoraj 29 minut, a kljub temu še zdaleč ni bil razočaran. "Imeli smo presrečen dan. Jaz, Dylan Teuns in Wout Poels smo imeli nalogo, da poskušamo iti v beg zaradi pikčaste majice in da napademo etapno zmago. Woutu in Dylanu je to uspelo, Dylan je celo uspelo zmagati. In ne bi mogli biti srečnejši. Zaenkrat je to za nas sanjski Tour."

To je bila druga etapna zmaga za moštvo Bahrain Victorious. "Res je dober občutek. Sem smo pripeljali zelo raznovrstno ekipo. Škoda, ker je Jack (Haig, op. a.) padel in šel domov. Mislim, da je bil tudi on vrhunsko pripravljen. Takrat smo bili malce razočarani, ampak zdaj smo se spet dvignili. Upam, da bomo to ohranili do Pariza," je nadaljeval Mohorič, ki je bil še kako vesel uspeha svojega rojaka. "Tadej je danes pokazal, da ima dve prestavi več od ostalih. Samo upam, da mu bo ekipa lahko pomagala, da to (rumeno majico, op. a.) pripelje do Pariza."