Mohorič pred Tourom: Pričakovanja so visoka

Po kategorizaciji se bo od 26. junija do 18. julija zvrstilo osem ravninskih, šest gorskih ter pet razgibanih etap ob dveh ravninskih kronometrih v peti (27,2 km) in predzadnji etapi (30,8 km). Matej Mohorič bo na Touru poziral s posebno majico v čast naslovu državnega prvaka na cestni dirki. Na Giru je bil v zelo dobri formi, načrte pa mu je prekrižal padec, po katerem je s pretresom možganov pristal v bolnišnici. Hitro si je opomogel, na Touru pa bo po dobrih predstavah v zadnjih tednih lovil etapne zmage. "Pričakovanja so visoka. Nasploh so cilj ekipe etapne zmage. Imamo raznoliko ekipo. Sonny Colbrelli bo tam kot italijanski državni prvak, prva etapa mu je pisana na kožo, zato bo ciljal na rumeno majico. Vse bomo naredili, da ga podpremo, potem pa tudi ostale čakajo lepe priložnosti," je poudaril Mohorič.

Hribolazci bodo pred prvim prostim dnem na svoj račun prišli v osmi in deveti etapi. Najprej se bodo po vzponu na Colombier (7,5 km/8,5 odstotka) spustili v Le Grand-Bornand, v deveti pa sledi gorski cilj v Tignesu (21 km/5,6 odstotka). Prestižna bo predvsem 11. etapa z dvojnim vzponom na sloviti Mont Ventoux. Sprva z "lažje", 22 km dolge smeri, nato pa še s težje po platoju Chalet Reynard (15,7 km/8,8 odstotka). Cilj ne bo na vrhu, temveč po spustu v Malaucene, saj obnovitvena dela ne omogočajo zaključka etape na vrhu "plešastega" velikana.

Mezgec se počuti odlično

Nato bodo nekaj etap v ospredju ubežniki in sprinterji. Ob zahtevnejši trasi v 14. etapi bi lahko priložnost dočakal tudi Luka Mezgec. Vseeno 32-letni Kranjčan na Tour odhaja kot glavni pomočnik Avstralcu Michaelu Matthewsu, forma pa je kljub prebolelem covidu-19 dobra. "Noge so zelo dobre. Neznanka je bila počutje po tako dolgem trenažnem procesu ter enemu mesecu na višini. Zaenkrat je vse dobro. Ekipa je raznolika. Nimamo čistega vodje za generalno razvrstitev. Gremo bolj na etape, sam pa bom glavni pomočnik Matthewsu. Komaj čakam, da spet začutim sprinterski utrip," je po DP razlagal lani dvakrat drugi v etapah na Touru.

V 15. etapi bo francoska pentlja zavila v Andoro, kjer bo gorska etapa z najvišjo točko dirke (2408 m) in ciljem v prestolnici. Nova priložnost za ubežnike bi utegnila biti 16. etapa po prostem dnevu, medtem ko bodo favoriti varčevali moči za gorski cilj na Col du Portet (16 km/8,7 odstotka). V zadnjih 60 km 17. etape bodo morali premagati kar 3000 višinskih metrov. Pravega premora favoriti ne bodo imeli, saj jih že v 18. etapi čaka vzpon na Tourmalet (17,1 km/7,3 odstotka) in zaključek na Luz Ardiden (13,3 km/7,4 odstotka). Zadnja možnost za spremembe na vrhu skupnega seštevka bo po ravninski 19. etapi še drugi kronometer. Sledi le še zaključek po Parizu ter kronanje najboljših na Elizejskih poljanah.