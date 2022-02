Mohorič spet soliden, Tratnik bežal

Aleksandr Vlasov je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, v katerem ima 32 sekund prednosti pred do zdaj vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je bil v tretji od petih etapi osmi, 36 sekund zaostaja Carlos Rodriguez. "Zaključni vzpon je bil strm in zahteven. A to so klanci po mojem okusu. Vedel sem, da moram pred njim privarčevati moči. Dal sem svoj maksimum, vesel pa sem, da so mi pri tem pomagali moji novi moštveni kolegi, s katerimi sem se odlično ujel," je dejal Vlasov, ki je letos zamenjal delodajalce, iz Astane se je preselil v Bora-hansgrohe. Že na svoji prvi dirki za novo ekipo je zabeležil etapno zmago, dve etapi pred koncem pa je glavni kandidat za skupno zmagoslavje. Z zahtevnimi klanci, v etapi je bilo med Alicantejem in Antenas del Maigmom pet kategoriziranih in zaključni vzpon ter ob koncu tudi makadamski odsek, se je spet dobro spopadel slovenski kolesar ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič, z zaostankom dveh minut in 15 sekund je zasedel 22. mesto, v skupnem seštevku pa nazadoval na 12., za vodilnim zaostaja dve minuti in 54 sekund.

Le tri mesta oziroma 14 sekund je za njim v cilj prišel njegov klubski kolega Jan Tratnik, ki pa je bil eden od junakov etape. Najprej je bežal v skupini, nato pa še sam, toda ni zdržal do konca, dobra dva kilometra pred ciljem so ga najboljši zasledovalci ujeli. Primorec je zdaj tretji v seštevku točk gorskih ciljev.

Slabše se je tokrat odrezal Jan Polanc (UAE Emirates).

Mezgečeve prve stopničke v sezoni

Luka Mezgec (BikeExchange) se je odlično odrezal v četrti, 149,3 kilometra dolgi etapi dirke po Saudski Arabiji. Zasedel je drugo mesto, potem ko je bil najhitrejši v sprintu zasledovalne skupine, v katerem je premagal tudi odličnega sprinterja Nizozemca Dannyja Van Poppla in nekdanjega svetovnega prvaka Portugalca Ruija Costo. Pred zasledovalno skupino je v cilj prišel le Belgijec Maxin Van Gils (Lotto-Soudal), ki si je priboril 40 sekund prednosti in tudi vodstvo v skupnem seštevku, v katerem ima pred zadnjo etapo 36 sekund prednosti pred Kolumbijcem Santiagom Buitragom. Mezgec, edini slovenski predstavnik, je 19., zaostaja tri minute in 30 sekund.