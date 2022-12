Mohorič: Želim si zmagati na Pariz–Roubaix in svetovnem prvenstvu

Kot je dejal Matej Mohorič, na kolesu preživijo od štiri do sedem ur, popoldne pa opravljajo druge naloge, kot so fotografiranja, sponzorske obveznosti in danes tudi spletna novinarska konferenca. Na njej so na vprašanja odgovarjali najvidnejši člani, med njimi tudi Mohorič. Slovenski as se je najprej ozrl na minulo sezono, za katero pravi, da je bila dobra, a so bili v njej tudi težki trenutki. "Začelo se je odlično. Osvojil sem svoj prvi spomenik, bil dober tudi na drugih spomladanskih klasikah, na zame najprestižnejši dirki Pariz–Roubaix sem bil peti. A na Touru in po njem sem za nekaj časa zapadel v krizo. Ob koncu pa sem se spet začel izboljševati, dobil tudi dirko po Hrvaški, kar mi pomeni zelo veliko. Upam, da sem se v lanski sezoni tudi kaj naučil in da bo letošnja še bolj uspešna," je dejal Gorenjec. V novi sezoni bo imel zelo podobne cilje kot v lanski. Uspešno želi nastopati na spomladanskih klasikah, Touru in tudi na svetovnem prvenstvu. "Nočem, da lanska zmaga na dirki Milano–San Remo ostane moj edini spomenik. Močno si želim zmagati na dirki Pariz–Roubaix, menim, da za to imam sposobnosti, na granitnih kockah se dobro počutim, v ekipi imamo tudi ustrezno opremo za to. Nekoč želim postati tudi svetovni prvak, mislim, da bom za to imel priložnost že letos. Pa tudi na Touru želim spet zmagovati. Trasi letošnjega se še nisem natančno posvetil, a mislim, da bo nekaj etap, ki bi mi lahko ustrezale," meni slovenski kolesar Bahrain Victoriousa.