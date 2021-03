Mohorič šesti na uvodni etapi dirke po Kataloniji

Kronje zmagal uvodno etapo pred Špancem Luisom Leonom Sanchezom (Astana-Premier Tech) in Francozom Remyjem Rochasom (Cofidis). V času zmagovalca je prišel v cilj tudi Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) na četrtem mestu.

Z zaostankom 16 sekund je ciljno črto prečkal Novozelandec Dion Smith(BikeExchange) na čelu glavnine. V njegovem času pa sta prišla v cilj tudi šestouvrščeniMohoričin osmouvrščeni sloviti ŠpanecAlejandro Valverde(Movistar). Na dirki sodeluje še en Slovenec, Domen Novak, prav tako član zasedbe iz Bahrajna, ki je prišel v cilj na 106. mestu z zaostankom osmih minut in 30 sekund. Šlo je za etapo s startom in ciljem v Calelli (178,5 km). Torkova etapa bo posamična vožnja na čas v Banyolesu.

Kron, ki je prvič oblekel majico vodilnega, bo na etapi branil štiri sekunde prednosti pred Sanchezom in šest sekund prednosti pred Rochasom. Mohorič zaostaja 26 sekund. Triindvajset kilometrov pred ciljem je Sanchez poskusil s pobegom. Med štirimi ubežniki pa je na koncu v sprintu največ iztržil Kron.

"To je fantastično. To je moja prva večetapna dirka svetovne serije in prva etapna zmaga na tej ravni. Noro je. Fantastično je in ničesar ne morem reči. Prav fantastično. Danes smo kot ekipa vozili fantastično,"je dejal Kron.