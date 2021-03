Mohorič zopet neuspešno bežal, Sagan dobil zaključni sprint

V zadnjih 20 kilometrih so sledili napadi posameznikov, za 12 kilometrov je zasledovalcem na spustu ušel specialist za kronometer FrancozRemi Cavagna, toda ekipe, ki so računale na sprint, mu niso dovolile, da bi sam prišel na cilj. Pri lovljenju sta bili že ves dan najaktivnejši ekipi Bora-hansgrohe in UAE Emirates.

Nemški ekipi se je na koncu obrestovalo, saj je sprint dobil trikratni svetovni prvak, SlovakPeter Sagan, ki je tako vknjižil prvo letošnjo in 115. zmago v karieri. Drugo mesto je v etapi od Tarragone do Matara (193,8 km) zasedel Južnoafričan Daryl Impey, tretji je bil Kolumbijec Sebastian Molano.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, še vedno so na vrhu trije kolesarji ekipe Ineos Grenadiers, Britanec Adam Yatesima 45 sekund prednosti pred AvstralcemRichiejem Portom in 49 pred rojakomGeraintom Thomasom.