Mohorič tako na predzadnji etapi Beneluksa kot v skupnem seštevku drugi

Italijanski državni prvak na cestni dirki Sonny Colbrelli je s tem prišel do 30. zmage v karieri in se v skupnem seštevku prebil na sam vrh. V cilj je prišel 42 sekund pred najbližjimi zasledovalci, sprint zasledovalne skupine pa je dobil prav Matej Mohorič pred Belgijcem Jasperjem Stuyvenom (Trek-Segafredo), sicer zmagovalcem letošnje dirke Milano - Sanremo.

Šestindvajsetletni Mohorič je v zahtevnem zaključku, ki je potekal po delu trase ene največjih enodnevnih dirk Liege - Bastogne - Liege, dolgo bežal s Colbrellijem in Švicarjem Marcom Hirschijem (UAE Team Emirates), okoli 26 km pred koncem pa je v ospredje pustil Colbrellija.

S Švicarjem sta nato počakala skupino okoli Campenaertsa ter ostalih in na koncu taktično čakal na morebitne napade ter s tem ni ogrožal moštvenega kolega v ospredju. V zaključku je bil najmočnejši v drugi skupini in bo v nedeljo lovil visoko uvrstitev v skupnem seštevku. To dirko je sicer pod nekdanjim imenom BinckBank Tour dobil leta 2018.

V nedeljo bo na vrsti zahtevna zadnja etapa od Namurja do Geraardsbergna (181,8 km). Vsebuje tako krajše vzpone kot odseke z granitnimi kockami, kar bo še popestrilo dogajanje na sedemdnevni dirki svetovne serije.