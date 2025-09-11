'Moj glavni cilj tega dela sezone je SP v Ruandi'

" Vedno je težko ostati v formi skozi vso sezono. Toda po uspehih spomladi in nato na Touru poskušam to jesen doseči svoj tretji vrhunec, moj glavni cilj tega dela sezone pa je svetovno prvenstvo konec meseca v Ruandi ," je v Quebecu dejal svetovni prvak Tadej Pogačar . Slovenec, ki zadnji teden dirke po Franciji, ko je le še odšteval dneve do cilja, ni skrival velike izčrpanosti, meni, da si je "dobro opomogel".

"V zadnjih nekaj dneh Toura sem bil res utrujen. To je povsem normalno, tako je vsako leto," njegove izjave navaja francoska tiskovna agencija AFP. "Petek v Quebecu je moja dirka za povratek. To bo moja prva dirka po Touru, zato bom moral videti, kako se bodo vrtele moje noge," je o prvem izzivu po francoski pentlji dejal Pogačar, čigar glavna tekmeca v Kanadi naj bi bila Belgijca Wout Van Aert in Arnaud De Lie.

Čeprav je v Montrealu dvakrat zmagal (2022 in 2024), slovenski čudežni deček v Quebecu še nikoli ni zmagovito dvignil rok v zrak. Lani je bil sedmi, potem ko ga je glavnina ujela na vrhu Cote de la Montagne nekaj sto metrov od ciljne črte, letos pa bo nedvomno želel izkoristiti spremembo trase. Zdaj bosta tudi zadnja dva kilometra do cilja navkreber. "Na splošno bi morala biti dirka lažja. Vendar pa se obeta izjemno težak zadnji sprint," je napovedal 26-letnik.