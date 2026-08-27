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Drugi športi

Slovenci nadaljujejo s potapljaškimi uspehi

Ljubljana, 27. 08. 2026 12.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
D.S.
Samo Jeranko na Cipru - 2

Svetovno prvenstvo v globinskem potapljanju je letos minilo brez svetovne rekorderke Alenke Artnik, a Slovenci se iz Hondurasa vseeno vrečajo s preseženo stotico in kolajno – bronom okoli vratu Sama Jeranka.

Na otoku Roatan sta se se v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo z dvojnimi plavutmi izkazala Samo Jeranko, ki je s 104 metri osvojil tretje mesto in Mojca Haberman, ki se je s potopom na 92 metrov uvrstila na četrto mesto. A pot do rezultata je bila za oba vse prej kot lahka. V svojih paradnih disciplinah sta oba ostala brez želenega rezultata. Jeranko je bil po potopu na 83 m brez plavuti zaradi napake med protokolom diskvalificiran, Habermanova pa zaradi težav z izenačevanjem v potopu z monoplavutjo ni dosegla napovedane globine.

Samo Jeranko
Samo Jeranko
FOTO: Andac Kazar

A zadnji dan sta uspela dokazati svojo kvaliteto in nadaljevati z odmevnimi dosežki za slovensko potapljanje na vdih. Za Jeranka je to že osma medalja s svetovnih prvenstev in nadaljevanje več kot desetletje dolge kariere v svetovnem vrhu prostega potapljanja. Habermanova pa pri 26 letih predstavlja novo generacijo slovenskega prostega potapljanja in s četrtim mestom na svetovnem prvenstvu potrjuje, da se vse bolj približuje svetovnemu vrhu.

Razlagalnik

Potapljanje na vdih, znano tudi pod imenom apnea, je oblika potapljanja, pri kateri se potapljač zanaša izključno na zadrževanje diha, namesto da bi uporabljal dihalni aparat, kot je jeklenka s stisnjenim zrakom. Ta šport zahteva izjemno fizično pripravljenost, nadzor nad srčnim utripom in globoko psihološko sproščenost, saj mora potapljač v pogojih pomanjkanja kisika in povečanega pritiska ohraniti popolno mirnost.

Monoplavut je posebna vrsta plavuti, kjer sta obe stopali pritrjeni na eno samo, veliko in široko ploščo, kar potapljaču omogoča gibanje z valovitim gibanjem telesa, podobno delfinu, kar je izjemno učinkovito za hitrost in globino. Dvojne plavuti so bolj podobne klasičnim plavutim za plavanje, kjer je vsaka noga v svoji plavuti, kar omogoča bolj naravno izmenično brcanje in večjo manevrsko sposobnost med samim potopom.

Konstantna obtežitev je ena izmed najbolj priznanih disciplin v prostem potapljanju, pri kateri se potapljač spusti v globino in se vrne na površje s pomočjo lastne mišične moči, pri čemer mora ves čas nositi enako količino uteži. Med potopom se potapljač ne sme dotikati vrvi, ki služi le za varnost in orientacijo, kar pomeni, da mora vso energijo za premagovanje vzgona in pritiska ustvariti sam.

Otok Roatan je največji izmed honduraških zalivskih otokov v Karibskem morju. Znano je po svojem izjemno bogatem koralnem grebenu, ki je del drugega največjega koralnega sistema na svetu. Zaradi kristalno čiste vode, stabilnih temperatur skozi vse leto in velike globine neposredno ob obali, je Roatan postal ena izmed svetovnih prestolnic za potapljače, tako rekreativne kot tiste, ki se ukvarjajo s tekmovalnim potapljanjem na vdih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
potapljanje artnik

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