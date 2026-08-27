Slovenci nadaljujejo s potapljaškimi uspehi

Na otoku Roatan sta se se v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo z dvojnimi plavutmi izkazala Samo Jeranko, ki je s 104 metri osvojil tretje mesto in Mojca Haberman, ki se je s potopom na 92 metrov uvrstila na četrto mesto. A pot do rezultata je bila za oba vse prej kot lahka. V svojih paradnih disciplinah sta oba ostala brez želenega rezultata. Jeranko je bil po potopu na 83 m brez plavuti zaradi napake med protokolom diskvalificiran, Habermanova pa zaradi težav z izenačevanjem v potopu z monoplavutjo ni dosegla napovedane globine.