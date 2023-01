Mok išče načine, kako ruskim in beloruskim športnikom dovoliti nastop na OI

"Nobenemu športniku ne bi smeli preprečiti tekmovanja zgolj zaradi njegovega potnega lista," je Mok v sredo med razlogi za vrnitev zapisal v izjavi za javnost.

"Zato bi morali dodatno preiskati poti, kako športnike vrniti na tekmovanja pod strogimi pogoji," so še dodali, potem ko so opravili razgovore z mednarodnimi zvezami in s svojimi članicami med 17. in 19. januarjem.

Pogoji za udeležbo Rusov in Belorusov vključujejo spoštovanje olimpijske listine in sankcij, ki vključujejo prepoved prikazovanja zastave, predvajanja himne, barv ali katerih koli drugih ruskih in beloruskih simbolov na športnih prireditvah.