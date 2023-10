Mok po priključitvi ukrajinskih regij suspendiral ruski komite

Odločitev o suspenzu ruskega komiteja pa ne pomeni tudi izključitve Rusije z olimpijskih iger v Parizu prihodnje leto. V Moku so sporočili, da bodo odločitev o tem sprejeli "v primernem trenutku", piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski komite je pretekli teden pod svoje okrilje priključil športne organizacije v zasedenih pokrajinah Herson, Zaporožje, Luhansk in Doneck. To seveda ni v skladu z ozemeljsko celovitostjo Ukrajine in po mnenju Moka prestavlja kršenje pravi.