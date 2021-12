MOK vnovič ponudil podporo Pengovi

"Delimo enako skrb kot mnogi drugi ljudje in organizacije glede dobrega počutja in varnosti Pengove. Zato je ravno včeraj ekipa MOK z njo opravila še en videoklic. Ponudili smo ji široko podporo, z njo bomo ostali v rednih stikih, januarja pa smo se že dogovorili za osebno srečanje," so v novi izjavi za javnost sporočili s sedeža Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) v Lozani.

"Obstajajo različni načini, kako doseči njeno dobro počutje in varnost. K reševanju njenega položaja smo pristopili zelo človeško in osebno. Ker gre za trikratno olimpijko, MOK te pomisleke obravnava neposredno s kitajskimi športnimi organizacijami. Uporabljamo 'tiho diplomacijo', ki se glede na okoliščine in na podlagi izkušenj vlad in drugih organizacij kaže kot najbolj obetaven način za učinkovito ravnanje v tovrstnih humanitarnih zadevah," so zapisali pri MOK.

Predsednik MOK Thomas Bach je 21. novembra opravil polurno videokonferenco s Pengovo, med katero je kitajska teniška igralka pojasnila svoj položaj. Na podlagi pogovora na daljavo v olimpijskem komiteju sklepajo, da je varna in dobro glede na težke razmere, v katerih se nahaja. "To je bilo ponovno potrjeno v tokratnem klicu. Naš človeški in osebno osredotočen pristop pomeni, da smo še naprej zaskrbljeni zaradi njenega osebnega položaja in jo bomo še naprej podpirali," so še zapisali pri MOK.