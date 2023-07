Mokra proga vzela življenje 18-letnega dirkača formule

18-letni dirkač MP Motorsporta Dilano van 't Hoff je bil na dirkališču Spa-Francorchamps v Belgiji udeležen v trku, ki se je zanj končal tragično. Organizatorji dirke so izrekli sožalje družini, ekipi in prijateljem, dirkaču pa so se poklonila tudi največja imena iz sveta formule.