Monfils zaustavil Bedeneta, blamaža organizatorjev: 'izbrali' domobransko zastavo

Aljaž Bedene se je sicer v prvem nizu dobro upiral četrtemu nosilcu in 13. igralcu s svetovne lestvice, ki je lani zaigral v finalu tega turnirja. Ljubljančan je obračun začel odlično in celo povedel s 3:1, nato pa se je Monfils le prebudil in zaigral bistveno bolje. V prvem je prišel do zmage s 7:5, v drugem pa je Francoz še dodatno pritisnil na plin in v le 24 minutah odločil dvoboj v svojo korist. Skupno je njun prvi medsebojni obračun trajal uro in 12 minut.

So si pa organizatorji ob dvoboju Bedeneta in Monfilsa privoščili veliko blamažo: na semaforju je namreč nekaj časa svetila domobranska zastava in ne zastava Republike Slovenije.