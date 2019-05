Neuklonljivi Billy Monger: po hudi nesreči prvič na zmagovalnih stopničkah

Billy Monger je mladenič, ki je aprila leta 2017 na dirki formule 4 v Donningtonu doživel hudo nesrečo in zaradi poškodb so mu amputirali obe nogi. A "BillyWhizz", kot je njegov vzdevek, ni obupal in se tudi ni želel posloviti od dirkanja. Kmalu po nesreči, po dobrem letu dni, se je vrnil v dirkaški svet in nato leta 2018 je že dirkal v Donningtonu.

Mladi Britanec, ki trenutno tekmuje za moštvo Carlin v seriji Euroformula Open, je zmagal prvič po povratku. To je bilo na dirki za VN v francoskem Pauu, do zmage se je prebil iz zadnjega mesta."Ne morem verjeti, nisem mislil, da bom po dveh letih zmagoval dirke," je za BBC dejal 20-letni mladenič. Monger ki vozi dirkalnik, ki je posebej prilagojen zanj, je na tej dirki potegnil pogumno potezo in se odločil za gume za mokro stezo in je iz zadnjega mesta nato do konca dirke prehitel vse tekmece.