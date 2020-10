Monika Hrastnik bronasta na SP v spustu

Ženska preizkušnja je v Leogangu v bližini Salzburga potekala v zares zahtevnih razmerah. Na vrhu proge je snežilo, na tehnično zahtevnih delih ter v gozdnem predelu pa je bilo ogromno blata, zaradi česar so številne tekmovalke obtičale ali padle. Monika Hrastnikje morala po zaključku svoje vožnje, v kateri je enkrat za nekaj časa pristala na tleh, čakati na tekmice, ki so imele še precej več težav. Hrastnikova je v cilj prišla kot druga s časom 5:25,392, kar je bilo skoraj 14 sekund počasneje od prve favoritinje Myriam Nicole.

Slednja je padla in izgubila precej časa, vožnja brez napak pa je uspela Camille Balanche, ki je na koncu za tri sekunde prehitela Francozinjo in osvojila naslov svetovne prvakinje, prvega tovrstnega za Švico. Kasneje sta bili hitri tudi Avstralka Tracey Hannahin Francozinja Marine Cabirou, ki sta na spolzkih vejah in v globokem blatu večkrat padli in ostali brez možnosti za kolajno.

Hrastnikova je s tem ohranila mesto na odru za zmagovalke za prvo slovensko odličje na prvenstvu v Leogangu. SP se bo končalo z moško preizkušnjo v spustu.