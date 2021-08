Monika Hrastnik evropska prvakinja v spustu

Sedemindvajsetletna Monika Hrastnik je bila evropska prvakinja že leta 2018, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja. V Bike parku na Pohorju je bila najhitrejša že v sobotni razvrstitveni vožnji, danes pa je ob odsotnosti Francozinje Myriam Nicole in Britanke Tahnee Seagrave , ki nista startali, upravičila vlogo favoritinje na domači stezi. Tekmovalka z Lepe Njive je slavila s časom 3:27,02, s čimer je bila štiri sekunde hitrejša od Farine in še dodatno sekundo od Widmannove.

To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih v spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Hrastnikova podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imata Miran Vauh leta 2013, ko je bil tretji, in Jure Žabjek, ki je evropski prvak postal leta 2015.

Naslove evropskih prvakov so danes v Mariboru podelili tudi v moški članski konkurenci. Pričakovano je s časom 2:56,67 slavil Francoz Loris Vergier pred rojakom Benoitom Coulangesom (+0,43) in tretjim Britancem Dannyjem Hartom (+1,95).

Od Slovencev je bil najboljši Luka Berginc, ki je na 13. mestu za zmagovalcem zaostal 7,57 sekunde, še enajst stotink več pa je zaostal Jure Žabjek na 14. mestu. Jan Cimperman je bil 40. (+16,68), Marko Niemiz 56. (+21,60), Žan Pirš 76. (+29,93) in Andreas Vidovič 89. (+37,22).