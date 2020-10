Monika Hrastnik na prvi mariborski tekmi tako kot lani peta

Na razmočeni ter posledično zelo spolzki in blatni stezi je Monika Hrastnik, bronasta s svetovnega prvenstva v avstrijskem Leogangu pretekli konec tedna, pri prvem vmesnem času zaostajala dve sekundi, nekaj težav je imela tudi v ključnem delu "Rock'n'roll", kjer je izgubila sekundo in dve desetinki. Bila je v igri za stopničke, a je nato v spodnjem, gozdnem delu padla in izgubila dragocen čas, ki jo je stal uvrstitve na oder za zmagovalce na domači tekmi, kjer je že lani osvojila peto mesto. Od Slovenk je nastopila tudi Špela Horvat, ki je bila na koncu deseta. Horvatova se je po prvi različici črne proge za svetovni pokal (v nedeljo bodo tekmovalci vozili po drugačni trasi) v Mariboru spustila kot druga. Čas iz kvalifikacij je popravila za skoraj osem sekund in se v cilj pripeljala s časom 4:22,124. Odličen nastop je najprej uspel Francozinji Marine Cabirou, drugi kolesarki svetovne lestvice v spustu. V cilj je prišla s časom 3:43,595, kar je bilo 13 sekund hitreje od takrat vodilne Britanke Tahnee Seagrave. Prednost je zadržala tudi po nastopih svetovne prvakinje, ŠvicarkeCamille Balanchein srebrne iz Leoganga, Francozinje Myriam Nicole, prehiteti pa je ni uspela niti v četrtek najboljša v kvalifikacijah, prva kolesarka sveta, Avstralka Tracey Hannah, ki je v cilju zaostala nekaj več kot sedem sekund. Od največjih zvezd spusta med ženskami je v Sloveniji tekmovalo šest od desetih najboljših na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). V mlajših konkurencah slovenskih predstavnikov ta konec tedna ni na startu. Med mladinci je slavil Irec Oisin O'Callaghan, ki je za vsega devet stotink ugnal Britanca Dana Slacka. Tretji je bil Portugalec Nuno Reis. Pri mladinkah so bile na startu le štiri tekmovalke, slavila pa je Francozinja Leona Pierrini.