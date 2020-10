Monika Hrastnik šesta na drugi tekmi v Mariboru

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v Mariboru zasedla šesto mesto. S časom 3:50,294 je bila za 11,692 sekunde počasnejša od zmagovalke Nemke Nine Hoffmann. Druga je bila Francozinja Marine Cabirou (+ 1,899), tretja pa Italijanka Eleonora Farina (+ 4,212). Na tokrat suhi, a vseeno zahtevni stezi je 26-letnica iz Lepe Njive pri Mozirju na progo zapeljala kot peta in v cilju za več kot pet sekund ugnala svetovno prvakinjo in moštveno kolegico pri ekipi Dorval AM Pro Race Team, Švicarko Camille Balanche.

icon-expand Monika Hrastnik FOTO: Damjan Žibert Monika Hrastnikje solidno opravila s celotno, v primerjavi s petkom nekoliko spremenjeno stezo na mariborskem Pohorju, a so bile tekmice tokrat hitrejše, zaradi česar je lahko bronasta s svetovnega prvenstva v Leogangu le nemočno spremljala, kako so tekmice med seboj obračunale v boju za stopničke. Odličen nastop je najprej uspel Marine Cabirou, ki je v cilj prišla skoraj sedem sekund hitreje kot Hannahova. Za njo pa je bila presenetljivo še boljša 24-letna Nina Hoffmann, ki je s progo opravila za 1,899 sekunde hitreje. Po napaki BritankeTahnee Seagrawe, je bila na vrhu le še v petek druga Francozinja Myriam Nicole. Tridesetletnica je z Nemko tri četrtine steze bila tesno bitko, nato pa je padla, pristala na četrtem mestu, posledično pa se je Hoffmannova lahko veselila prve zmage v svetovnem pokalu. V mlajših konkurencah slovenskih predstavnikov ta konec tedna ni na startu. Mariborsko Pohorje in tamkajšnji Bike Park sta gostila dve od štirih tekem svetovnega pokala v tej okrnjeni sezoni. Prva je bila na sporedu v petek. Do konca sezone najboljše v spustu čakata še preizkušnji v portugalski Lousi, kjer bosta tekmi 30. oktobra in 1. novembra. Letošnja sezona je bila okrnjena zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je botrovala številnim odpovedim in spremembam v koledarju tekmovanj Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Izidi, ženski spust:

1. Nina Hoffmann (Nem) 3:38,602

2. Marine Cabirou (Fra) + 1,899

3. Eleonora Farina (Ita) 4,212

4. Myriam Nicole (Fra) 6,075

5. Tracey Hannah (Avs) 8,875

6. Monika Hrastnik (Slo) 11,692 ...

11. Špela Horvat (Slo) 48,974