Monte Carlo odpira sezono v reliju

Sezona 2020 se je končala šele decembra, potem ko je kot nadomestni prireditelj vskočil reli Monza. Ta se je pokazal kot pravi finale koronske sezone, na koncu pa je največ dobil stari maček Sebastien Ogier. Francoz je izkoristil spodrsljaj moštvenega sotekmovalca Valižana Elfyna Evansa, ki je naredil eno redkih napak v sezoni in z odstopom zapravil vodstvo v SP. Francoz je tako sedmič v karieri dobil lovoriko najboljšega na svetu. Med konstruktorji je bil najboljši korejski Hyundai. Ogier je lansko sezono končal s 122 točkami, razočarani Evans s 114, tretji je bil svetovni prvak iz 2019 Estonec Ott Tänak s 105.

Ogier bo s Toyoto branil naslov tudi letos. Sprva je načrtoval, da bo sezona 2020 njegova zadnja, a si je premislil. Predvsem zaradi koronske krize, ko ni mogel uživati v svojem športu, kot bi si želel, pa tudi zaradi dirkalnika, saj se je Toyota izkazala za zelo dober in hiter avtomobil. Ogier je prepričan, da bo lahko letos nadaljeval v tem slogu.

V Toyoti bosta poleg njega in Evansa letos še Finec Kalle Rovanperä in Japonec Takamoto Katsuta, pri Hyundaju so v moštvu Tänak, Belgijec Thierry Neuville, Španec Dani Sordo in Irec Craig Breen, pri M-Sport Fordu pa Britanec Gus Greensmith, Finec Teemu Suninen in Francoz Adrien Fourmaux.

Monte Carlo je že po tradiciji prva postaja sezone. Zimski reli, večino dogajanja sicer prevzamejo ceste v okolici mesta Gap, vedno postreže z izzivi, pa tudi s pričakovanji nove sezone. Zimski premor je bil letos zelo kratek, tako da vsaj na prvem reliju verjetno še ni mogoče pričakovati bistvenih sprememb.