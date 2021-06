Montreal do prve, Kolorado do druge polfinalne zmage

Do konca rednega dela nobena ekipa ni nagnila tehtnice na svojo stran, v tretji minuti podaljška pa je Mikko Rantanen zabil zmagoviti gol za ekipo iz Kolorada in poskrbel za vodstvo v zmagah z 2:0. Tretja tekma bo v noči na soboto v Las Vegasu.

V dvorani Ball Arena v Denverju se je od prve minute iskrilo na vse strani, v izjemno izenačenem obračunu pa so odločale malenkosti. V rednem delu sta za gostitelje v prvi tretjini zadela Brandon Saad in Tyson Jost , za goste pa Alec Martinez . Gostujoča zasedba iz Nevade je sredi druge tretjine prek Reillyja Smitha poravnala na 2:2.

V kanadskem obračunu je smetano pobrala zasedba iz Montreala. Ta je v prvem krogu Stanleyjevega pokala šele v sedmem obračunu na kolena položila Toronto, danes pa je slavila v Winnipegu s 5:3. Montreal je temelje za zmago postavil že v prvi tretjini, ko je dosegel tri gole, dva od njih po dobrih petih minutah igre. Za goste so zadeli Jesperi Kotkaniemi, Eric Staal in Nick Suzuki, za domače pa je edini gol dosegelAdam Lowry.

Gostitelji so v nadaljevanju dvoboja skušali tekmo postaviti na glavo, a so bili neuspešni. Gostje so jih rezultatsko vseskozi nadzirali, zmago pa sta potrdila Brendan Gallagher in Jake Evans, medtem ko je vratar Carey Pricezbral 27 obramb. Pri domači ekipi sta se med strelce vpisala še Derek Forbort inKyle Connor, vratar Connor Hellebuyckpa je zaustavil 28 strelov gostujočih igralcev.

Druga tekma bo v noči na soboto v Winnipegu.