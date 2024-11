'Moramo biti najbolj borbena ekipa prvenstva'

OGLAS

Kot je že nekaj časa znano, bo izbrana vrsta rokometašic na letošnje prvenstvo stare celine odpotovala v krepko pomlajeni zasedbi. Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na Tirolskem ne bo mogel računati kar na 10 igralk, ki so poleti nastopile na olimpijskih igrah. Večina nosilk se je po igralskem vrhuncu v Parizu odločila za slovo od izbrane vrste, nekatere so končale kariero, druge pa so si privoščile premor. Emi Hrvatin in Neni Črnigoj sta poškodbi onemogočili nastop, Valentina Klemenčič pa se je nastopu odpovedala iz osebnih razlogov.

Ekipa za deveti slovenski nastop na evropskih prvenstvih se je začela zbirati v ponedeljek. Tedaj selektor še ni imel na voljo vseh izbrank, je pa zato, podobno kot v oktobrski akciji, uvodni dan na treninge povabil še nekaj obetavnih igralk iz slovenske lige. Črnogorec na slovenski klopi je tako na delu od blizu spremljal Niko Vuk, Tinkaro Kogovšek, Laro Bukovec, Azro Zulić, Niko Ocepek in Laro Kolobarić.

Maja Vojnovič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V polni zasedbi se je ekipa zbrala v torek in z obilo delovne vneme začela nove treninge. Na dopoldanskem treningu ni sodelovala le Nataša Ljepoja, ki jo po udarcu v hrbet na klubski tekmi minulega vikenda reprezentančna terapevtska služba še pripravlja za vrnitev na igrišče. "Sklepne priprave bodo precej kratke, a naša želja je velika! Ob tem v ekipi vladata povezanost in velika energija. Za nekatera dekleta bo to prvenstvo prvo veliko člansko reprezentančno tekmovanje. Ta so le še bolj željna dokazati, da tudi ona zmorejo. V Innsbrucku si želimo preboja iz skupine, zato smo še toliko bolj motivirane, da dosežemo zastavljeni cilj," ob začetku priprav optimizma ne skriva nova številka ena med slovenskima vratnicama Maja Vojnovič. "Če želimo doseči svoje cilje, moramo biti na prvenstvu najbolj borbena ekipa."

Slovenske rokometašice bodo do torkovega odhoda v Avstrijo celotne priprave opravile v Ljubljani. Vmes jih čaka tudi pripravljalna tekma s Črno goro, ki bo v organizaciji lokalnega ženskega kluba na sporedu ta četrtek ob 18. uri v ŠD Police v Ajdovščini.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči