'Moramo dvigniti agresivnost v igri'

Švedski strokovnjak na slovenski klopi, Ljubomir Vranješ , je po večjem delu sklepnega dela pripravljalnega obdobja zadovoljen z opravljenim, čeravno priprave niso bile opravljane v polnem obsegu: "Zadovoljen sem, a vedno je lahko boljše. Veseli me, da se v moji ekipi pretaka prava energija in da je vsakemu mojemu izbrancu iz dneva v dan vse bolj jasna njegova vloga v reprezentanci. Edina negativna zadeva v zvezi s tem je, da nam manjkajo pripravljalne tekme. Na njih se najbolje vidijo slabe in dobre lastnosti ekipe," je na zadnjem spletnem druženju z novinarji uvodoma dejal Vranješ. "Ena naših glavnih nalog v tem delu priprav bo dvigniti raven agresivnosti v naši igri, na tem bomo največ delali do odhoda v Debrecen," je strateg Slovenije v izjavi za spletno stran RZS pogledoval proti nalogi, ki izbrano vrsto čaka na zadnjih treningih pred velikim tekmovanjem.

Kapetan Jure Dolenec je priznal, da sta bili medsebojni trening tekmi, ki ju je slovensko moštvo v športni dvorani v Zrečah odigralo v sredo in petek, napeti in polni tekmovalnega naboja: "Tudi medsebojne tekme znotraj reprezentance znajo biti še bolj intenzivne in utrujajoče od pravih tekem, saj na njih neprestano igraš v napadu in obrambi ter nimaš časa za počitek." Slovenska izbrana vrsta bo v Debrecen odpotovala 11. januarja. Najprej se bo 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni kasneje proti Danski, zadnja tekma v prvem delu tekmovanja pa jo čaka 17. januarja proti Črni gori.

V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).