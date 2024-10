'Moramo izboljšati kakovost v rotaciji in učinkovitost v napadu, to je moja odgovornost'

Rokometašice Krima Mercatorja so se iz madžarskega Erda vrnile praznih rok. To je bil drugi zaporedni poraz v Ligi prvakinj in prvi na gostovanju. Veliko vzporednic bi tokrat lahko potegnili s tekmo izpred nekaj dni proti CSM Bucuresti. Ljubljančanke so namreč ves čas dihale za ovratnik Madžarkam, a bile na koncu kljub velikim enajstim zadetkom kapetanke Ane Gros in štirinajstim obrambam Barbare Arenhart prekratke. Sledi kratka tekmovalna pavza.