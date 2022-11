'Moramo ostati pozitivne in se osredotočiti na zadnjo tekmo proti Srbiji'

Tamara Mavsar je misli po porazu strnila takole: "Dejstvo je, da v drugem polčasu zavoljo naše blede predstave v obrambi nismo bile v pomoč našim vratarkam. V napadu smo prav tako igrale preveč statično in naredile precej napak. Ne glede na poraz moramo ostati pozitivne, analizirati naše slabe strani in se povsem osredotočiti na zadnjo tekmo proti Srbiji."

Alja Varagić je priznala, da so bile Slovenke v prvem polčasu konkurenčne, v drugem pa so si privoščile preveč napak: "Prvi polčas je bil dober, čeprav smo že delali določene napake. V drugem polčasu je bilo veliko izgubljenih žog na naši strani, Švedinje pa so to kaznovale z bliskovitimi nasprotnimi napadi. Z menjavami smo skušali spremeniti razmerje moči na igrišču, a naša obramba tokrat ni bila na pričakovani ravni. Veliko stvari moramo izboljšati, a nič ni izgubljeno, v torek gremo na 'polno' proti Srbiji."