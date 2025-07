Svetovna boksarska zveza (WB) je uvedla obvezno testiranje spola in dejala, da Khelif ne bo mogla tekmovati v ženski konkurenci, dokler ne opravi testa. Alžirka je vselej vztrajala, da se je rodila kot ženska, da je živela kot ženska in da je tekmovala kot ženska.

Mok se je po OI soočil s kritikami zaradi načina, kako je ravnal v Parizu ob spornem vprašanju, ter tudi zaradi domnevno neuspešne vloge ob širšem kontekstu tega vprašanja. Coventry je v enem od prvih dejanj svojega mandata na čelu Moka dejala, da so članice olimpijskega gibanja soglasno podprle vzpostavitev širokega konsenza za zaščito ženskega športa. Obenem je napovedala, da bo oblikovala delovno skupino, ki se bo osredotočila na to temo.

Dodala je, da razume, da obstajajo razlike glede na športe, vendar si bodo pri Moku prizadevali za zaščito ženskega športa. Vztrajala pa je, da karkoli bosta Mok oziroma delovna skupina pripravila, to ne bo vplivalo na dogodke v Parizu. " Ničesar ne bomo počeli retrospektivno. Gledali bomo naprej. Glavni poudarek med člani je bil, da se moramo iz preteklosti učiti in to kar najbolje implementirati v prihodnosti, " je dejala prva predsednica Moka.

" Članice so zelo jasno izrazile, da moramo zaščititi kategorijo ženskega športa. V prvi vrsti moramo to storiti, da zagotovimo pravičnost. Pri tem imamo izrazito podporo vseh članic Moka, " je Coventry dejala na četrtkovi novinarski konferenci po njenem prvem zasedanju izvršnega odbora krovne zveze. " Članice so se strinjale, da bi moral Mok prevzeti vodilno vlogo pri tem in da bi morali mi združiti strokovnjake in poenotiti mednarodne zveze ter zagotoviti, da dosežemo širši konsenz ," je dodala 41-letna Zimbabvejka.

Številni športi, vključno z atletiko, kolesarjenjem in plavanjem, so zaostrili pravila na svetovni ravni, da bi prepovedali sodelovanje v ženski kategoriji vsem tekmovalcem, ki so prestali katerokoli fazo moške pubertete. Marca je Svetovna atletska zveza dala zeleno luč za teste brisov za določitev biološkega spola in upravičenosti do tekmovanja v ženski kategoriji. Coventry je dodala, da bo svetovna atletika ena od krovnih zvez, ki bo imela v razpravah "sedež za mizo".

Podrobnosti in pristojnosti delovne skupine bodo dorekli v prihodnjih tednih, a je še prezgodaj za točno časovnico morebitnih odločitev in priporočil, je pristavila Coventry. Nekdanja odlična plavalka in dobitnica dveh zlatih kolajn na OI je na prvem zasedanju IO Moka o drugih temah med drugim dejala, da so člani pozvali tudi k reviziji odločanja o prirediteljih prihodnjih olimpijskih iger. Dejala je, da si člani Moka želijo, da bi bili bolj vključeni v proces odločanja.

Dejala je, da revizija ne bo vplivala na obstoječi dialog z državami, ki so izrazile zanimanje za organizacijo prihodnjih dogodkov.