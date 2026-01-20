Alcaraz je 'ukradel' Đokovićev servis: 'Morava se pogovoriti o avtorskih pravicah'

38-letni Novak Đoković je najtrofejnejši igralec v zgodovini tenisa, od skupno 24 naslovov na turnirjih za grand slam jih je kar 10 osvojil v Melbournu. Tokrat je v Avstralijo odpotoval kot četrti nosilec, od katerega se ne pričakuje veliko, saj sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz osvojila zadnjih osem turnirjev velike četverice. Srb je zlahka preskočil prvo oviro na letošnjem OP Avstralije, saj je s 6:3, 6:2 in 6:2 premagal Španca Pedra Martineza.
To je bila njegova 100. zmaga na OP Avstralije, kar pomeni, da je postal prvi teniški igralec v zgodovini, ki ima vsaj 100 zmag na treh različnih turnirjih velike četverice. "Ustvarjanje zgodovine me zelo motivira," je o novem velikem dosežku dejal Đoković.
Alcaraz 'ukradel' Đokovićev servis
Srbski igralec je po zmagi proti Martinezu spregovoril tudi o njegovem rojaku in prvem nosilcu Carlosu Alcarazu. Španec je pred novo sezono očitno zelo veliko časa posvetil spremembi svojega začetnega udarca. Zdaj so njegovi gibi pred udarcem zelo podobni izkušenemu srbskemu igralcu. "Nisem ciljal na to, da bi imel enak servis kot Đoković. A vsi moramo spreminjati stvari, majhne podrobnosti. Jaz želim svoj servis popraviti vsako leto in na vsakem turnirju. Nenehno delam na servisu," je po zmagi v prvem krogu dejal Carlos Alcaraz.
"Takoj ko sem videl njegov servis, sem mu poslal sporočilo, da se morava pogovoriti o avtorskih pravicah. Ko pa sem ga tu srečal, sem mu rekel, da se bova morala pogovoriti o odstotkih njegovih zaslužkov po zmagah. Po vsakem njegovem asu pričakujem nakazilo. Videli bomo, če se bo držal dogovora," je mlademu Špancu odgovoril izkušeni Srb.
Novak Đoković je srbski profesionalni teniški igralec, ki velja za enega najboljših v zgodovini tega športa. Preživel je rekordno število tednov na prvem mestu svetovne lestvice ATP in osvojil največ naslovov na turnirjih za grand slam med moškimi igralci (24). Znan je po svoji izjemni telesni pripravljenosti in vsestranski igri, ki mu omogoča uspeh na vseh podlagah.
Turnirji za grand slam so štirje najpomembnejši in najprestižnejši teniški turnirji na svetu: Australian Open, Roland Garros (OP Francije), Wimbledon in US Open. Vsako leto privabijo najboljše igralce in igralke ter ponujajo največje nagradne sklade in najpomembnejše točke za svetovno lestvico. Zmagati na vseh štirih v eni koledarski sezoni je izjemen dosežek, znan kot koledarski grand slam.
Carlos Alcaraz je mlada španska teniška senzacija, ki je hitro napredoval med najboljše igralce sveta. Kljub svoji mladosti je že osvojil več naslovov na turnirjih ATP, vključno s šestimi grand slami. Njegov igralni slog je znan po izjemni hitrosti, močnih udarcih in nepredvidljivosti, zaradi česar je postal eden najbolj vznemirljivih talentov v sodobnem tenisu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.