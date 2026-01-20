Alcaraz je 'ukradel' Đokovićev servis: 'Morava se pogovoriti o avtorskih pravicah'

38-letni Novak Đoković je najtrofejnejši igralec v zgodovini tenisa, od skupno 24 naslovov na turnirjih za grand slam jih je kar 10 osvojil v Melbournu. Tokrat je v Avstralijo odpotoval kot četrti nosilec, od katerega se ne pričakuje veliko, saj sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz osvojila zadnjih osem turnirjev velike četverice. Srb je zlahka preskočil prvo oviro na letošnjem OP Avstralije, saj je s 6:3, 6:2 in 6:2 premagal Španca Pedra Martineza.

Novak Đoković je proti Pedru Martinezu zmagal 100. na turnirjih velike četverice FOTO: AP

To je bila njegova 100. zmaga na OP Avstralije, kar pomeni, da je postal prvi teniški igralec v zgodovini, ki ima vsaj 100 zmag na treh različnih turnirjih velike četverice. "Ustvarjanje zgodovine me zelo motivira," je o novem velikem dosežku dejal Đoković.

Alcaraz 'ukradel' Đokovićev servis

Srbski igralec je po zmagi proti Martinezu spregovoril tudi o njegovem rojaku in prvem nosilcu Carlosu Alcarazu. Španec je pred novo sezono očitno zelo veliko časa posvetil spremembi svojega začetnega udarca. Zdaj so njegovi gibi pred udarcem zelo podobni izkušenemu srbskemu igralcu. "Nisem ciljal na to, da bi imel enak servis kot Đoković. A vsi moramo spreminjati stvari, majhne podrobnosti. Jaz želim svoj servis popraviti vsako leto in na vsakem turnirju. Nenehno delam na servisu," je po zmagi v prvem krogu dejal Carlos Alcaraz.

"Takoj ko sem videl njegov servis, sem mu poslal sporočilo, da se morava pogovoriti o avtorskih pravicah. Ko pa sem ga tu srečal, sem mu rekel, da se bova morala pogovoriti o odstotkih njegovih zaslužkov po zmagah. Po vsakem njegovem asu pričakujem nakazilo. Videli bomo, če se bo držal dogovora," je mlademu Špancu odgovoril izkušeni Srb.