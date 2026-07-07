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'Morebitna uvrstitev v Ligo narodov je privilegij, ne dodaten pritisk'

Ljubljana, 07. 07. 2026 19.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek STA
Trening slovenske ženske odbojkarske reprezentance pred odhodom na Švedsko

Slovenske odbojkarice bodo danes odpotovale na Švedsko, kjer jih v sredo čaka prva finalna tekma letošnje Evropske lige. Varovanke Alessandra Oreficeja se v Skandinavijo odpravljajo po čim boljšo popotnico pred povratno domačo tekmo, ki bo odločala o končnih zmagovalkah. Novi dve zmagi pa bi lahko našim odbojkaricam prinesli tudi zgodovinski preboj v Ligo narodov. Obe tekmi boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Švedska - Slovenija
Švedska - Slovenija
FOTO: 24UR

Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja v evropski ligi še ne poznajo poraza. V rednem delu tekmovanja so po vrsti premagale tekmice iz Črne gore, Gruzije, Islandije, Latvije, Hrvaške in Severne Makedonije, v polfinalnih obračunih pa so bile obakrat boljše tudi od Slovakinj. Na osmih odigranih tekmah niso oddale niti niza, vse tekme so zaključile s 3:0.

Zmagi proti Slovakinjam sta jim prinesli 11,09 točke na jakostni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) in trenutno 16. mesto v skupni razvrstitvi. Na tako visokem mestu slovenske odbojkarice še niso bile in imajo celo možnost, da se uvrstijo v elitno ligo narodov. Slovenke imajo pred najbližjimi zasledovalkami iz Argentine, ki jih med 22. in 26. julijem v Limi čaka južnoameriški pokal - na tem tekmovanju bodo nastopile še Brazilke, Čilenke, Perujke, Venezuelke, Kolumbijke, Bolivijke in Ekvadorke - osem točk naskoka, v ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice FIVB.

Z realnimi možnostmi zgodovinskega preboja med odbojkarsko elito pa seveda finalna obračuna proti Švedski dobita novo, večjo težo. Breme pa Slovenke dojemajo kot čast in ne dodaten pritisk. "Pred vsako tekmo je obstajal določen pritisk, ki pa ga jemljemo kot privilegij, to ostaja enako. Na vse gledamo s pozitivne plati, dodatna pričakovanja uporabljamo, da smo še bolj motivirane. Vse jemljemo kot pohvalo za naše trdo delo, tudi če pride do večjega pritiska. To bomo uporabile kot gorivo za finalni tekmi," je pred odhodom na Švedsko povedala ena naših najboljših igralk Lorena Lorber Fijok.

Njene besede je potrdila tudi kapetanka Saša Planinšec, ki je znova poudarila pomembnost njihovih uspehov za slovensko žensko odbojko: "To, da se sploh lahko pogovarjamo o preboju v Ligo narodov, je neverjetno. Zelo sem ponosna, da sem del ekipe, ki je reprezentanco dvignila na to raven. Vsak dan treniramo z mislijo na Ligo narodov, kar pomeni, da nam motivacije zagotovo ne manjka. Vse skupaj si tega res želimo," je povedala 31-letna Mariborčanka.

Veliko zaslug za zgodovinske uspehe naših odbojkaric moramo seveda pripisati tudi selektorju Alessandru Oreficeju, ki je na slovensko klop vnesel novo energijo, ki je do sedaj še kako obrodila sadove. S svojimi varovankami ga najprej čaka tekma na Švedskem, nato pa naslednji teden še odločilno srečanje pred domačo publiko v Vižmarjah. Načeloma velja, da je v prednosti ekipa, ki povratno tekmo odigra na domačih tleh, a italijanski strateg ima na situacijo drugačen pogled: "Zaradi formata Evropske odbojkarske zveze (CEV) mora ekipa, ki najprej igra v gosteh, dvakrat potovati, ekipa, ki pa gostuje na povratni tekmi, pa zgolj enkrat. Zato bi rekel, da nam tega ne štejem v prednost. Kljub vsemu pa se zavedamo, da je vse v naših rokah in dali bomo svoj maksimum, da na koncu pridemo do zmage."

Če je kapetanka potrdila besede soigralke, pa se s svojim trenerjem ne strinja. "Še vedno bi rekla, da dejstvo, da povratni obračun igramo doma, jemljem kot prednost. Predvsem zato, ker v primeru neuspeha na prvem srečanju, do katerega seveda ne želimo, da pride, lahko računamo na zlati niz. Tega pa si ne bi želela igrati nikjer drugje kot pred domačo publiko."

Obe finalni tekmi naše izbrane vrste proti Švedinjam si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Prva bo na sporedu že jutri, 8. julija, ob 17.50.

slovenska ženska reprezentanca odbojka evropska liga finale liga narodov

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