Začetek tekme med Slovenijo in Švedsko

Slovenija - Švedska FOTO: 24ur.com

Za slovenskimi odbojkaricami je prva finalna tekma Evropske lige, na kateri so si po napetem obračunu Švedinje z zmago s 3:2 priigrale prednost pred povratno tekmo. Slovenke so se po sredinem dvoboju v Örebroju v četrtek vrnile v domovino, danes pa opravile še zadnji daljši trening pred jutrišnjim odločilnim obračunom za naslov prvakinj Evropske lige.

Slovenke so na Švedskem izgubile prve tri nize v letošnji izdaji Evropske lige, s čimer so pred povratnim obračunom izgubile nekaj pritiska, s tem se strinja tudi slovenska podajalka in ena izkušenejših odbojkaric Eva Pavlović Mori: "Mislim, da so Švedinje v nadaljevanju tekme pokazale tako dobro predstavo prav zaradi tega, ker so nam prve uspele vzeti niz. Tam smo pokazale nekaj ranljivosti. S svojo kakovostjo so nas presenetile, vedele smo, da bo Isabelle Haak naredila svoje, a odlični sta bili tudi obe sprejemalki. Isabelle bo tudi na povratni tekmi storila svoje, pomembno je, da omejimo ostale igralke."