Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi
Zgodba se razvija

Začetek tekme med Slovenijo in Švedsko

Ljubljana, 11. 07. 2026 20.32 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
M.F. Lu.M +1
Slovenija - Slovaška

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pred domačimi navijači lovi naslov prvakinj Evropske lige. V Vižmarjah bodo varovanke Alessandra Oreficeja skušale nadoknaditi zaostanek s prve finalne tekme na Švedskem, z morebitno zmago pa bi o tem, katera ekipa bo v zrak dvignila pokal, odločal zlati niz. Tekmo lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Slovenija - Švedska
Slovenija - Švedska
FOTO: 24ur.com

Za slovenskimi odbojkaricami je prva finalna tekma Evropske lige, na kateri so si po napetem obračunu Švedinje z zmago s 3:2 priigrale prednost pred povratno tekmo. Slovenke so se po sredinem dvoboju v Örebroju v četrtek vrnile v domovino, danes pa opravile še zadnji daljši trening pred jutrišnjim odločilnim obračunom za naslov prvakinj Evropske lige.

Slovenke so na Švedskem izgubile prve tri nize v letošnji izdaji Evropske lige, s čimer so pred povratnim obračunom izgubile nekaj pritiska, s tem se strinja tudi slovenska podajalka in ena izkušenejših odbojkaric Eva Pavlović Mori: "Mislim, da so Švedinje v nadaljevanju tekme pokazale tako dobro predstavo prav zaradi tega, ker so nam prve uspele vzeti niz. Tam smo pokazale nekaj ranljivosti. S svojo kakovostjo so nas presenetile, vedele smo, da bo Isabelle Haak naredila svoje, a odlični sta bili tudi obe sprejemalki. Isabelle bo tudi na povratni tekmi storila svoje, pomembno je, da omejimo ostale igralke."

Povratna tekma bo odločala o letošnjih zmagovalkah Evropske lige. Z morebitno zmago bi Slovenke srečanje poslale v zlati niz, ki pa bi ga seveda odigrale pred domačimi navijači, kar velja za nezanemarljivo prednost. "Treba je pozabiti prvo tekmo in se osredotočiti na povratni dvoboj. Dobro smo pripravljene in res si želimo končne zmage. Igrale bomo pred domačimi navijači, kar nam bo dalo dodaten zagon, to je najlepši možen občutek. Res si želimo uspeha in to bomo tudi pokazale," je pred odločilnim srečanjem povedala Maša Pucelj.

odbojka evropska liga slovenija švedska finale

Zveza za avtošport odgovorila na očitke, voznike vabi na pogovor

Zverev in Sinner v finale Wimbledona

24ur.com Slovenke premagale same sebe, Švedinje do tesne zmage
24ur.com Slovenke v osmini finala: Pokazale smo, kam spadamo
24ur.com Slovenke še z nekaj možnostmi za preboj na zaključni turnir
24ur.com Slovenke po napeti končnici tekme v finale Evropske lige
24ur.com Slovenske odbojkarice v velikem finalu: Smo blizu, a tako daleč
24ur.com Moška ekipa pometla s konkurenco, dekleta do srebrnega odličja
24ur.com Slovenske odbojkarice premagale Hrvaško in si zagotovile zaključni turnir
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MiliVanili65
11. 07. 2026 09.18
Zmaga💪
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
cekin
Portal
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
okusno
Portal
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
voyo
Portal
Hitri in drzni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804