Začetek tekme med Slovenijo in Švedsko

Za slovenskimi odbojkaricami je prva finalna tekma Evropske lige, na kateri so si po napetem obračunu Švedinje z zmago s 3:2 priigrale prednost pred povratno tekmo. Slovenke so se po sredinem dvoboju v Örebroju v četrtek vrnile v domovino, danes pa opravile še zadnji daljši trening pred jutrišnjim odločilnim obračunom za naslov prvakinj Evropske lige.
Slovenke so na Švedskem izgubile prve tri nize v letošnji izdaji Evropske lige, s čimer so pred povratnim obračunom izgubile nekaj pritiska, s tem se strinja tudi slovenska podajalka in ena izkušenejših odbojkaric Eva Pavlović Mori: "Mislim, da so Švedinje v nadaljevanju tekme pokazale tako dobro predstavo prav zaradi tega, ker so nam prve uspele vzeti niz. Tam smo pokazale nekaj ranljivosti. S svojo kakovostjo so nas presenetile, vedele smo, da bo Isabelle Haak naredila svoje, a odlični sta bili tudi obe sprejemalki. Isabelle bo tudi na povratni tekmi storila svoje, pomembno je, da omejimo ostale igralke."
Povratna tekma bo odločala o letošnjih zmagovalkah Evropske lige. Z morebitno zmago bi Slovenke srečanje poslale v zlati niz, ki pa bi ga seveda odigrale pred domačimi navijači, kar velja za nezanemarljivo prednost. "Treba je pozabiti prvo tekmo in se osredotočiti na povratni dvoboj. Dobro smo pripravljene in res si želimo končne zmage. Igrale bomo pred domačimi navijači, kar nam bo dalo dodaten zagon, to je najlepši možen občutek. Res si želimo uspeha in to bomo tudi pokazale," je pred odločilnim srečanjem povedala Maša Pucelj.
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