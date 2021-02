Mori po 'ponesrečeni' izjavi odstopil z mesta predsednika organizacijskega odbora OI

"Moja neprimerna izjava je povzročila veliko zmede. Iskreno se opravičujem. Kot predsednik organizacijskega odbora želim odstopiti. Pomembno je, da julija izpeljemo olimpijske igre. Moja prisotnost ne sme biti ovira pri tem," je v odstopni izjavi dejal Joširo Mori.

Triinosemdesetletnik je prejšnji teden sprožil val ogorčenja na Japonskem in v tujini, ko je dejal, da ženske na sestankih govorijo preveč. Od takrat se je opravičil za svoje seksistične opazke, a hkrati dodal, da "z ženskami ne govori veliko". Morijevo ravnanje je obsodil tudi Mednarodni olimpijski komite. "Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020," so zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov.