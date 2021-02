Tudi MOK obsodil Morijeve seksistične opazke

Triinosemdesetletni Mori je prejšnji teden sprožil val ogorčenja na Japonskem in v tujini, ko je dejal, da ženske na sestankih govorijo preveč. Od takrat se je opravičil, vendar ni odstopil. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sprva sporočil, da je zadeva zanj končana, danes pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa podal izjavo za javnost, v kateri je obsodil Morijevo ravnanje.

"Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020," so zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov. Poleg tega se je Mok zavezal, da bo še naprej spodbujal vključevanje, solidarnost in ukrepe proti diskriminaciji. "V zahtevnih svetovnih razmerah, v katerih živimo, je raznolikost bolj kot kadar koli prej temeljna vrednota, ki jo moramo spoštovati in iz katere moramo črpati moč," so še zapisali pri krovni olimpijski družini.

Japonski mediji so danes sporočili, da se namerava organizacijski odbor Tokio 2020 sestati še ta teden, po vsej verjetnosti v petek, in razpravljati o odzivih na škandal. Javnost, ki še naprej ni naklonjena organizaciji OI, namreč vztraja, da bi moral Mori odstopiti.

Po Morijevih neprimernih opazkah je 390 olimpijskih in paraolimpijskih prostovoljcev odpovedalo nadaljnje sodelovanje pri organizaciji iger. Organizacijski odbor iger je sicer opozoril, da to število vključuje umike iz več razlogov. Skupaj je odbor najel 80.000 prostovoljcev, tako domačih kot tujih. Po poročanju NHK sta se dve osebi odrekli tudi sodelovanju v štafeti olimpijske bakle, organizatorji pa so prejeli več kot 4000 pritožb.