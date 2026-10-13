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Slovanovci še naprej dominantni v Evropi in korak do napredovanja

Ljubljana, 13. 10. 2026 20.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
LL Grosist Slovan

Na tekmi tretjega kroga evropske rokometne lige sta se pomerila danski in slovenski predstavnik. Mors-Thy in LL Grosist Slovan. Gostje iz slovenske prestolnice so v Skandinaviji uživali vlogo nespornega favorita in jo tudi potrdili z novo evropsko zmago (36:30). Kodeljevčani imajo tako v Evropski ligi tri zaporedne uspehe in so le še korak oddaljeni od napredovanja.

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Slovenski podprvaki še naprej kažejo učinkovite predstave v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnih zmagah proti madžarski Tatabanyi in islandskem Valurju so dve točki osvojili tudi v Hamletovi deželi.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska ekipa je po nepopolnem krogu vodilna v skupini H z maksimalnimi šestimi točkami. Valur (tekma manj) in Mors-Thy jih imata po dve, Tatabanya (tekma manj) pa je brez njih. Večji del prvega polčasa v Thistedu je minil v povsem enakovredni predstavi. Najprej so bili v vodstvu gostitelji, a največ za dva gola, v zadnjem delu prve polovice tekme pa so se razigrali tudi varovanci trenerja Uroša Zormana.

Mors-Thy - LL Grosist Slovan
Mors-Thy - LL Grosist Slovan
FOTO: Sofascore.com

Med 22. in 28. minuto so - po dveh golih Stefana Čavorja ter po enega Roka Trivkovića, Kirila Samoile in Urbana Pippa - naredili delni izid 5:0 in povedli s 16:12, na veliki odmor pa so se odpravili s tremi goli prednosti (17:14).

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Ljubljančani so temelje za zmago postavili v začetku drugega polčasa, saj so si že v 33. minuti priigrali šest golov prednosti (20:14). V nadaljevanju niso popustili, gostitelje so vseskozi imeli pod rezultatskim nadzorom in zasluženo dosegli tretjo zmago. Njihova najvišja prednost je znašala sedem golov (25:18, 26:19).

Klemen Ferlin
Klemen Ferlin
FOTO: RD Slovan

V slovenski ekipi je blestel vratar Klemen Ferlin z 19 obrambami, Belorus Samoila in Črnogorec Čavor pa sta dosegla po šest golov.

Izid, evropska liga, 3. krog:
- skupina H:
Mors-Thy - LL Grosist Slovan 30:36 (14:17)

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