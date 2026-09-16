Moški finale teniškega OP ZDA poskrbel za rekordno gledanost

Ženski finale, v katerem je Kazahstanka Jelena Ribakina premagala branilko naslova Belorusinjo Arino Sabalenka, je v povprečju spremljalo 2,7 milijona gledalcev, kar je 13-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom, so danes sporočili pri ESPN.
Četrtfinalne tekme je na ESPN v povprečju spremljalo 1,3 milijona gledalcev. Tekma med Carlosom Alcarazom in Benom Sheltonom, ki se je končala najpozneje v zgodovini OP ZDA, je imela povprečno 1,6 milijona gledalcev, pri čemer je 967.000 gledalcev vztrajalo pri prenosu tudi v zadnjih trenutkih dvoboja med 3.30 in 3.40 zjutraj po lokalnem času.
Polfinalni dvoboj med Američanoma Francesom Tiafoejem in Sheltonom je v povprečju spremljalo 3,1 milijona gledalcev, kar je bila največja gledanost moškega polfinala na ESPN.
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