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Moški finale teniškega OP ZDA poskrbel za rekordno gledanost

New York, 16. 09. 2026 12.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksander Zverev in Ben Shelton

Moški finale odprtega prvenstva ZDA med zmagovalcem, Nemcem Alexandrom Zverevom in Američanom Benom Sheltonom je na programu ABC v povprečju spremljalo 3,2 milijona gledalcev, kar je največja gledanost te tekme, odkar je mreža ESPN leta 2009 začela prenašati turnir.

Ženski finale, v katerem je Kazahstanka Jelena Ribakina premagala branilko naslova Belorusinjo Arino Sabalenka, je v povprečju spremljalo 2,7 milijona gledalcev, kar je 13-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom, so danes sporočili pri ESPN.

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Četrtfinalne tekme je na ESPN v povprečju spremljalo 1,3 milijona gledalcev. Tekma med Carlosom Alcarazom in Benom Sheltonom, ki se je končala najpozneje v zgodovini OP ZDA, je imela povprečno 1,6 milijona gledalcev, pri čemer je 967.000 gledalcev vztrajalo pri prenosu tudi v zadnjih trenutkih dvoboja med 3.30 in 3.40 zjutraj po lokalnem času.

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Polfinalni dvoboj med Američanoma Francesom Tiafoejem in Sheltonom je v povprečju spremljalo 3,1 milijona gledalcev, kar je bila največja gledanost moškega polfinala na ESPN.

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