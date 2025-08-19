Moški plesalci dvigujejo prah na tekmah ameriškega nogometa

NFL moštvo Minnesota Vikings bo na obračunih v prihajajoči sezoni poleg navijačev spodbujala tudi plesna navijaška skupina Minnesota Vikings Cheerleaders. To ni nič novega, veliko prahu pa dviguje odločitev, da se bosta skupini pridružila plesalca Blaize Shiek in Louie Conn.

V Ameriki Donalda Trumpa je vsak dan nova priložnost za ogorčenje zaradi te ali one odločitve raznoraznih institucij, ki so po mnenju določenih ljudi preveč napredne oziroma "woke".

Izraz "woke" izhaja iz afroameriškega slenga in prvotno pomeni "biti prebujen", v smislu družbene zavesti. Nanaša se na občutljivost in pozornost do družbenih krivic, zlasti rasizma, diskriminacije, neenakosti spolov, okoljske pravičnosti ipd. V zadnjih letih pa se je izraz pogosto uporabljal tudi posmehljivo – kot oznaka za ljudi ali gibanja, ki (po mnenju kritikov) pretirano poudarjajo politično korektnost ali iščejo krivice povsod.

Ta teden je na vrsti ameriški nogomet, bolj natančno odločitev franšize Minnesota Vikings, da v plesno navijaško skupino sprejme plesalca Blaiza Shieka in Louieja Conna.

Ob naznanitvi članov skupine Minnesota Vikings Cheerleaders je skupina na svojem uradnem profilu zapisala: "Naslednja generacija navijanja je prispela!" Pričakovano je bil odziv navijačev na spletu enakomerno razdeljen med pozitivne in negativne. Zdaj se je franšiza odzvala na negativne komentarje, ki so kritizirali njuna nova člana in pozivali navijače, da bojkotirajo tekme ekipe Minnesota Vikings.

"Čeprav mnogi navijači morda prvič vidijo moške člane plesnih navijaških skupin na tekmah Vikingsov, so že bili del prejšnjih ekip Vikingsov in so že dolgo povezani z univerzitetnim in profesionalnim navijanjem," so Vikingi zapisali v javnem obvestilu.

"Leta 2025 bo imela približno tretjina ekip NFL moške člane plesnih navijaških skupin. Vsi člani programa Minnesota Vikings Cheerleaders imajo impresivno plesno ozadje in so prestali strog avdicijski postopek. Posamezniki so bili izbrani zaradi svojega talenta, strasti do plesa in predanosti izboljšanju izkušnje na dan tekme. Podpiramo vse naše navijače in ponosni smo na vlogo, ki jo igrajo kot ambasadorji organizacije," so še dodali.

