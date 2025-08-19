Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Moški plesalci dvigujejo prah na tekmah ameriškega nogometa

Minnesota, 19. 08. 2025 16.34 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
1

NFL moštvo Minnesota Vikings bo na obračunih v prihajajoči sezoni poleg navijačev spodbujala tudi plesna navijaška skupina Minnesota Vikings Cheerleaders. To ni nič novega, veliko prahu pa dviguje odločitev, da se bosta skupini pridružila plesalca Blaize Shiek in Louie Conn.

V Ameriki Donalda Trumpa je vsak dan nova priložnost za ogorčenje zaradi te ali one odločitve raznoraznih institucij, ki so po mnenju določenih ljudi preveč napredne oziroma "woke".

Izraz "woke" izhaja iz afroameriškega slenga in prvotno pomeni "biti prebujen", v smislu družbene zavesti. Nanaša se na občutljivost in pozornost do družbenih krivic, zlasti rasizma, diskriminacije, neenakosti spolov, okoljske pravičnosti ipd.

V zadnjih letih pa se je izraz pogosto uporabljal tudi posmehljivo – kot oznaka za ljudi ali gibanja, ki (po mnenju kritikov) pretirano poudarjajo politično korektnost ali iščejo krivice povsod.

Ta teden je na vrsti ameriški nogomet, bolj natančno odločitev franšize Minnesota Vikings, da v plesno navijaško skupino sprejme plesalca Blaiza Shieka in Louieja Conna

Anketa Arhiv
Bi morale biti članice plesnih navijaški skupin zgolj ženske?

Ob naznanitvi članov skupine Minnesota Vikings Cheerleaders je skupina na svojem uradnem profilu zapisala: "Naslednja generacija navijanja je prispela!" Pričakovano je bil odziv navijačev na spletu enakomerno razdeljen med pozitivne in negativne. Zdaj se je franšiza odzvala na negativne komentarje, ki so kritizirali njuna nova člana in pozivali navijače, da bojkotirajo tekme ekipe Minnesota Vikings.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čeprav mnogi navijači morda prvič vidijo moške člane plesnih navijaških skupin na tekmah Vikingsov, so že bili del prejšnjih ekip Vikingsov in so že dolgo povezani z univerzitetnim in profesionalnim navijanjem," so Vikingi zapisali v javnem obvestilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Leta 2025 bo imela približno tretjina ekip NFL moške člane plesnih navijaških skupin. Vsi člani programa Minnesota Vikings Cheerleaders imajo impresivno plesno ozadje in so prestali strog avdicijski postopek. Posamezniki so bili izbrani zaradi svojega talenta, strasti do plesa in predanosti izboljšanju izkušnje na dan tekme. Podpiramo vse naše navijače in ponosni smo na vlogo, ki jo igrajo kot ambasadorji organizacije," so še dodali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prihajajoči sezoni bo 11 od 32 moštev v ligi NFL med člane svojih plesnih navijaških skupin sprejelo moške. Zanimivo je tudi, da so bili kar štirje nekdanji predsedniki ZDA - Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan in George W. Bush - v mlajših letih člani plesnih navijaških skupin.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Minnesota Vikings Cheerleaders Blaize Shiek Louie Conn
Naslednji članek

Ameriška tenisačica iskreno o OnlyFans: Najlažji denar v mojem življenju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
19. 08. 2025 17.39
+1
hahahahaha!!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096