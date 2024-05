Moško rokometno SP 2029 v Nemčiji in Franciji, žensko v Španiji

Za Nemčijo bo to že tretje zaporedno veliko rokometno tekmovanje. Leta 2025 bo ta država gostila žensko SP skupaj z Nizozemsko, leta 2027 pa bo sama izvedla moško SP. Finale in uvodna tekma SP 2029 bosta sicer v Parizu. "Francija in Nemčija sta dva izjemna gostitelja, rokomet se lahko veseli naslednje stopnice v razvoju," je, kot poroča spletna stran RZS, dejal predsednik nemške rokometne zveze Andreas Michelmann.

IHF je sporočila še, da bodo gostitelji moškega SP leta 2031 skupaj Danska, Islandija in Norveška. Pri ženskah pa bosta gostiteljici SP istega leta Češka in Poljska. "Zanimanje za SP v rokometu je vse večje. Če države, ki so tekmovanje nedavno že gostile, spet želijo imeti prvenstvo, to pomeni, da se rokomet kot šport razvija po vsem svetu," je ob tem dejal predsednik IHF Hasan Mustafa.