Kolesarska moštva 'črtajo' nastope na dirkah

Tudi pri Jumbo Vismi, za katero kolesari Primož Roglič , so previdni, a za zdaj izpuščajo zgolj dirki prihajajoči konec tedna na italijanskih tleh, torej Strade Bianche in GP Industria."Vemo, da bo vsako moštvo, ki bo odpotovalo v Italijo, imelo otežen dostop do tekem v drugih država. Osredotočeni smo, da rešimo večino preostanka sezone in ne teh nekaj dirk," se je glasilo sporočilo za javnost nizozemske ekipe.

Iz moštev Ineos in Jumbo Visma so sporočili, da v naslednjih dneh ne bodo nastopali na dirkah, nad posameznimi preizkušnjami v Italiji (Strade Bianche, Milano-San Remo, Tirreno-Adriatico) pa že tako visi senca odpovedi zaradi širjenja novega koronavirusa v naši zahodni soseščini. Pri moštvu Ineos so poudarili, da je razlog za odločitev o nenastopanju v naslednjih dveh tednih tudi smrt športnega direktorja Nicolasa Portala , ki je zelo prizadela kolesarje."Menimo, da je tako za moštvo kot širšo javnost najbolje, da se za nekaj časa umaknemo," je dejal šef moštva Dave Brailsford .

Tudi iz tabora moštva Mitchelton-Scott, katerega član je tudi Slovenec Luka Mezgec, so potrdili, da zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom izpuščajo več dirk po Evropi, vključno s preizkušnjama Pariz-Nica in Milano-San Remo. "Mi, zdravniška služba, imamo dolžnost, da ščitimo zdravje naših tekmovalcev in drugega osebja,"so dejali pri ekipi, katere glavna zvezdnika sta dvojčka Adam in Simon Yates. Ekipa bo tako izpustila dirke med 4. in 22. marcem v Italiji (Strade Bianche, GP Industria, od Tirenskega do Jadranskega morja, Milano-San Remo, Trofeo Binda), Franciji (Pariz-Nica), Belgiji (Nokere) in na Nizozemskem (Ronde van Drenthe).

Od dirk v naslednjih dveh tednih je odstopila tudi kazahstanska Astana. "Odločili smo se, da zaščitimo zdravje naših kolesarjev in strokovnega štaba ter delujemo odgovorno do širše družbe pri morebitni zajezitvi širitve novega koronavirusa,"je dejal športni direktor moštva Aleksander Vinokurov, ki je dodal, da je varnost na prvem mestu in da druge rešitve v moštvu ne vidijo.