Moštva odločno proti dogovoru med F1 in Ferrarijem glede motorja

Ferrari in Fia sta pretekli teden dosegli dogovor glede "številnih tehničnih komponent", ki pa so na začudenje preostalih moštev v F1 ostale skrite. Ta odločitev je razburila preostala predvsem moštva, ki ne uporabljajo pogonskega agregata italijanskega moštva. Zato je sedem ekip izdalo izjavo za javnost, v kateri obsojajo "zasebni dogovor" med vodstvom tekmovanja in poskočnim konjičkom iz Maranella.

"Spodaj podpisana moštva smo presenečena in šokirana nad izjavo Fie, izdane 28. februarja v zvezi s končno odločitvijo preiskave Ferrarijevega pogonskega agregata," so zapisali in dodali: "Regulator športnih pravil v našem športu ima odgovornost, da deluje v skladu z najvišjimi standardi vodenja, integritete in transparentnosti. Po mesecih preiskav, ki so bile izzvane predvsem s strani preostalih moštev, ne odobravamo zasebnega dogovora med Fio in Ferrarijem, s čimer naj bi bila po njihovem zadeva zaključena."

Moštva nadalje zahtevajo objavo dogovora v celoti, saj bi bila v nasprotnem primeru primorana pravico iskati na pristojnih razsodiščih. "To je edina prava pot za zagotavljanje enakosti med moštvi," so še zaključili.

Ferrarijev pogonski agregat je bil v lanski sezoni predmet številnih debat in kasneje tudi določenih omejitev s strani Fie, zaradi katerih je moč motorja italijanskega moštva v drugi polovici sezoni začela pešati. Ker pa letošnja pravila, kar se tiče motorjev, ne odstopajo od lanskih, so zdaj moštva zaskrbljena zaradi narave dogovora med krovnim avtomobilističnim organom v dirkaškem športu ter priljubljenim poskočnim konjičkom iz Maranella.