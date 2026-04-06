Motivacijski obisk nekdanjega trenerja

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se na velikonočno nedeljo vrnili iz Romunije, bogatejši za napredovanje med štiri najboljše klube na stari celini, ki se merijo v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). Odločeni, da se tu ne zaustavijo. Sploh potem, ko so v romunskem mestu Buzau, dokončali delo s prve tekme četrtfinala tekmovanja, odigrali 36:36 kar je pomenilo, da napredujejo v naslednji krog s skupnim izidom 77:68.

Rokometaši Celja so se, tudi v družbi nekdanjega trenerj aPaula Pereire, veselili napredovanja v polfinale pokala Evropske rokometne zveze. FOTO: Slavko Kolar

Dodaten odmerek motivacije je četi Klemna Luzarja namenil začetnik gradnje današnje zasedbe Paulo Pereira. Portugalski selektor, trener najtrofejnejšega romunskega kluba Dinama iz Bukarešte. "Paulo nas je pred tekmo obiskal v hotelu, zaželel srečo igralcem, spremljal obračun s tribun in se po dvoboju podružil z nami," je za 24ur.com povedal direktor celjskega kluba Nejc Ajdnik. Portugalec izjemno ceni celjski klub, tudi mladega trenerja Luzarja. Slednji je namreč, ko je Pereira z Portugalci lovil medaljo na svetovnem prvenstvu leta 2025, skrbel za ohranjanje dobre forme članske zasedbe. Česar ni pozabil.