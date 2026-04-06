Motivacijski obisk nekdanjega trenerja

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se na velikonočno nedeljo vrnili iz Romunije, bogatejši za napredovanje med štiri najboljše klube na stari celini, ki se merijo v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). Odločeni, da se tu ne zaustavijo. Sploh potem, ko so v romunskem mestu Buzau, dokončali delo s prve tekme četrtfinala tekmovanja, odigrali 36:36 kar je pomenilo, da napredujejo v naslednji krog s skupnim izidom 77:68.
Dodaten odmerek motivacije je četi Klemna Luzarja namenil začetnik gradnje današnje zasedbe Paulo Pereira. Portugalski selektor, trener najtrofejnejšega romunskega kluba Dinama iz Bukarešte. "Paulo nas je pred tekmo obiskal v hotelu, zaželel srečo igralcem, spremljal obračun s tribun in se po dvoboju podružil z nami," je za 24ur.com povedal direktor celjskega kluba Nejc Ajdnik. Portugalec izjemno ceni celjski klub, tudi mladega trenerja Luzarja. Slednji je namreč, ko je Pereira z Portugalci lovil medaljo na svetovnem prvenstvu leta 2025, skrbel za ohranjanje dobre forme članske zasedbe. Česar ni pozabil.
Ne čudi, da so ostali v tako dobrih odnosih, da se je iz Bukarešte pripeljal v 120 kilometrov oddaljeni Buzau in podpiral celjsko zasedbo. Buzau, trenutno drugouvrščena zasedba romunskega prvenstva, je na začetku sezone z 32:31 premagala Dinamo, 2. maja pa jih čaka naslednji medsebojni obračun.
