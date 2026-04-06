Motivacijski obisk nekdanjega trenerja

Buzau, 06. 04. 2026 14.11 pred 22 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.F.
Paulo Pereira, Luka Perić, Uroš Miličević

Portugalski trener Paulo Pereira še vedno z zanimanjem spremlja dogajanje v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Ob njihovem gostovanju na povratnem obračunu četrtfinala pokala EHF pa je igralce najprej obiskal v hotelu in jih kasneje spodbujal tudi na tekmi.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se na velikonočno nedeljo vrnili iz Romunije, bogatejši za napredovanje med štiri najboljše klube na stari celini, ki se merijo v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). Odločeni, da se tu ne zaustavijo. Sploh potem, ko so v romunskem mestu Buzau, dokončali delo s prve tekme četrtfinala tekmovanja, odigrali 36:36 kar je pomenilo, da napredujejo v naslednji krog s skupnim izidom 77:68.

Rokometaši Celja so se, tudi v družbi nekdanjega trenerj aPaula Pereire, veselili napredovanja v polfinale pokala Evropske rokometne zveze.
FOTO: Slavko Kolar

Dodaten odmerek motivacije je četi Klemna Luzarja namenil začetnik gradnje današnje zasedbe Paulo Pereira. Portugalski selektor, trener najtrofejnejšega romunskega kluba Dinama iz Bukarešte. "Paulo nas je pred tekmo obiskal v hotelu, zaželel srečo igralcem, spremljal obračun s tribun in se po dvoboju podružil z nami," je za 24ur.com povedal direktor celjskega kluba Nejc Ajdnik. Portugalec izjemno ceni celjski klub, tudi mladega trenerja Luzarja. Slednji je namreč, ko je Pereira z Portugalci lovil medaljo na svetovnem prvenstvu leta 2025, skrbel za ohranjanje dobre forme članske zasedbe. Česar ni pozabil.

Ne čudi, da so ostali v tako dobrih odnosih, da se je iz Bukarešte pripeljal v 120 kilometrov oddaljeni Buzau in podpiral celjsko zasedbo. Buzau, trenutno drugouvrščena zasedba romunskega prvenstva, je na začetku sezone z 32:31 premagala Dinamo, 2. maja pa jih čaka naslednji medsebojni obračun.

rokomet celje pivovarna laško paulo pereira podpora
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

