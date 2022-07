Motivirane Krimovke komaj čakajo na začetek nove sezone

Po osmih sezonah se v slovensko prestolnico vrača Barbara Lazović, ki bo zapolnila vrzel na položaju desne zunanje po odhodu Ane Gros v madžarski Györ. Iz moskovskega CSKA je na enoletno posodo v Ljubljano prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje, ki igra na položaju srednje zunanje, bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena tudi črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova.

Tigrice so se v novi zasedbi prvič zbrale v nedeljo na Prešernovem trgu. Od tam so se odpravile na Ljubljanski grad na pogostitev s slovenskimi dobrotami in kozarcem penine, danes pa so v ogrevalni stožiški dvorani opravile uvodni trening. V Ljubljani bodo ostale do četrtka in opravile tri treninge. Nato se bodo najprej odpravile v Tolmin na enodnevno druženje, od tam pa v Kranjsko Goro, kjer jih čakajo naporne 10-dnevne kondicijske priprave.

"Naše tekmice v ligi prvakinj so priprave začele nekaj dni pred nami, a to za nas nič ne pomeni. Igralke so že pred časom dobile program treningov, po katerem so vadile. Imamo vizijo in ekipo, ki se bo v prihodnjih tednih razvijala in napredovala. Želim si, da Krim Mercator vrnemo tja, kamor sodi," je po uvodnem treningu dejal 52-letni črnogorski strokovnjak na ljubljanski klopi, ki mu bo v novi sezoni pomagal tudi legendarni Rolando Pušnik.