Motociklistična dirka 24 ur Le Mansa prestavljena

Motociklistična preizkušnja 24 ur Le Mansa je zaradi pandemije covida-19 prestavljena na kasnejši termin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sprva bi morala biti celodnevna dirka na sporedu 17. in 18. aprila, a so organizatorji 44. izvedbo tekmovanja prestavili na 12. in 13. junij.

icon-expand 24 ur Le Mansa FOTO: AP Tako je v izjavi za javnost danes sporočilo vodstvo podjetja ACO, ki med drugim organizira tudi reli Dakar, kolesarski dirki po Franciji in Španiji ter številna druga velika tekmovanja. Letošnja preizkušnja bo – tako kot lanska – potekala brez navzočnosti gledalcev. Že pred tem so bili organizatorji bolj prestižne avtomobilistične preizkušnje na legendarni stezi Circuit de la Sarthe primorani dirko 24 ur Le Mansa prestaviti na 22. in 23. avgust. V lanski sezoni sta prestižni vzdržljivostni dirki zaradi pandemije covida-19 potekali zunaj predvidenih spomladanskih terminov. Motociklistično različico dirke je sicer dvakrat zaznamoval tudi slovenski dirkač Igor Jerman, ki se je zmage skupaj s še dvema moštvenima kolegoma veselil leta 1998 s Kawasakijem in 2009 z Yamaho. icon-expand