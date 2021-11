Mantova bo dala odgovor na vprašanje, ali bo Gajser ubranil naslov

"Z rezultati iz Pietramurate sem zadovoljen. To je bil zelo naporen in zahteven teden, v katerem smo imeli kar tri dirke. Končale so se pozitivno in zmaga v zadnji vožnji me navdaja z optimizmom. Imam dober občutek in v Mantovo se na zadnji dve dirki sezone odpravljam z veliko motivacijo," je povedal Tim Gajser, ki se dobro zaveda tudi zelo pomembnega psihološkega momenta, kajti pritisk na vodilno trojko v skupnem seštevku bo brez dvoma izjemen.

Zato bo treba voziti praktično brez napak in zelo osredotočeno ter paziti na vsako najmanjšo podrobnost na progi, to pa lahko terja ogromno energije. Tudi zato bodo najbrž tokrat še pomembnejši dejavnik navijači ob progi, ki bi lahko najboljšemu slovenskemu motokrosistu vlili nekaj dodatne moči, da bi iz sebe in motorja iztisnil zadnje atome energije ter nato z njimi prešerno proslavil morebiten nov velik uspeh.